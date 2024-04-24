Игроки «Интера» устроили прямой эфир с президентом клуба по случаю чемпионства, но все пошло не по плану😅😅😅

Стивен Чжан назвал это большой ошибкой.

Накануне команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто. Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата. По итогам 33 туров Серии А «Интер» набрал 86 очков – команде не хватило одного балла, чтобы повторить рекорд «Ювентуса».

Уже после чемпионского матча Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу вышли в прямой эфир с президентом клуба Стивеном Джаном, который с августа прошлого года находится в Китае.

Игроки много шутили о том, что клуб достался Джану за 0 евро - дешевле чашки кофе. Джан со смехом назвал выход в прямой эфир ошибкой.