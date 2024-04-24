Герой недели в соцсетях: вратарь польской «Варты» в гневе ударил мячом о газон - его тут же настигла карма

Эпизод из мартовского матча.

Адриан Лис - 31-летний польский вратарь, свою карьеру он начал в «Варте», съездил на несколько сезонов в «Полонию», но до сборной так и не дотянулся - вернулся в родной клуб.

Мы вряд ли бы о нем узнали, если бы не сила соцсетей - летом 2023 года в матче с «Краковией» Адриан, уходя на перерыв, на эмоциях ударил мячом о газон, но снаряд тут же отомстил вратарю.

Сейчас у видео в твиттере больше миллиона просмотров😅