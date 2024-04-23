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Мощное празднование чемпионства от Маркуса Тюрама: водрузил футболку «Интера» поверх эмблемы «Милана»

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«Россонери» в гневе.

«Интер» обыграл «Милан» (2:1) и стал чемпионом Италии. Франческо Ачерби открыл счет на 18-й минуте. Маркус Тюрам на 49-й минуте увеличил преимущество «Интера». Фикайо Томори на 80-й отыграл один мяч.

В конце матча красные карточки получили Тео Эрнандес, Дензел Думфрис и Давиде Калабрия.

А уже после финального свистка игроки «Интера» начали празднование чемпионского титула прямо на поле, одним из главных героев действа стал автор победного гола Маркус Тюрам, нашедший интересное применение угловому флагу.

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