Лучшая защита - нападение: «Реал» заявил, что гол Кристенсена нельзя было засчитывать из-за фола на Кроосе

Ответка на момент с Ямалем.

«Реал» в воскресенье победил в класико «Барселону» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги. Андреас Кристенсен открыл счет на 6-й минуте, Винисиус Жуниор на 18-й сравнял с пенальти. Фермин Лопес, который вышел на поле после перерыва, на 69-й вывел каталонцев вперед. Лукас Васкес на 73-й вновь сделал счет равным с передачи Винисиуса. Джуд Беллингем на 91-й вывел мадридцев вперед, забив победный мяч.

Вскоре после матча разразился скандал вокруг момента с незасчитанным голом Ламина Ямаля . Представители "Реала" решили ответить симметричными обвиненями, предъявив повтор первого гола "Барсы" - по их мнению мяч был забит с нарушением правил.