Лучшая защита - нападение: «Реал» заявил, что гол Кристенсена нельзя было засчитывать из-за фола на Кроосе
Ответка на момент с Ямалем.
«Реал» в воскресенье победил в класико «Барселону» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги. Андреас Кристенсен открыл счет на 6-й минуте, Винисиус Жуниор на 18-й сравнял с пенальти. Фермин Лопес, который вышел на поле после перерыва, на 69-й вывел каталонцев вперед. Лукас Васкес на 73-й вновь сделал счет равным с передачи Винисиуса. Джуд Беллингем на 91-й вывел мадридцев вперед, забив победный мяч.
Вскоре после матча разразился скандал вокруг момента с незасчитанным голом Ламина Ямаля. Представители "Реала" решили ответить симметричными обвиненями, предъявив повтор первого гола "Барсы" - по их мнению мяч был забит с нарушением правил.
Чего не скажешь о тебе,раз ты там усмотрел нарушение. Для тебя пенальти на Васкесе нарушение ! И именно такие как ты превращают футбол в балет 🩰
Смешно конечн,как кабинетные бомбят из-за правильно не засчитаного гола бруска)
Почему Реал не показывал голы Рюдигера этого сезона, которые приносили Реалу очки? Почему, когда в матче с Альмерией два игрока Реала также фолили в атаке, судья этого не заметил и назначил пенальти на ворота Альмерии?
Если они видят фол в голе Кристенсена, то должны были видеть в описанных мной эпизодах, но ни они, ни их глоры это не видят