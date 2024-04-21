Спорный момент класико: после сейва Лунина VAR не засчитал «гол» «Барселоны»
В 32 туре «Сантьяго Бернабеу» принимает второе класико в сезоне. Счет в матче на 6 минуте открыл Кристенсен, а уже на 18-й с пенальти Винисиус Жуниор установил паритет − 1:1.
Однако на 27-й минуте «блауграна» вновь могла выйти вперед, когда Ламин Ямаль ловким ударом после углового застал врасплох украинца Андрея Лунина.
Он среагировал с опозданием и парировал рикошет от Федерико Вальверде, но сперва казалось, что мяч пересек линию.
Однако VAR постановил, что мяч не пересек ее. Невероятно, но в отличие от всех ведущих лиг мира, в Ла Лиге нет технологии Goal Line, и поэтому не было возможности узнать это наверняка.
В Серии А, Бундеслиге и АПЛ каждый арбитр носит специальные часы, которые вибрируют в случае, если мяч пересекает линию ворот. Помощь VAR в таких случаях не требуется.
Повторы, которые показали по ТВ, не дают ясного понимания того, действительно ли мяч полностью всей проекцией пересек линию. А вы как думаете?
Ой🤓
это такой бред, что я бы не удивился этому в чемпионате россии, но это ИСПАНИЯ!!!
Вот эти дебильные моменты и решают судьбу целых трофеев, я просто в шоке
1) Судьи могут принимать решение о голе только из тех повторов, что доступны им. Ни одного повтора, гарантирующего пересечение линии не было.Самый удобный ракурс не подходит из-за спины Лунина
2) Даже если с одного ракурса очевидно, что мяч пересек линию, это не означает, что это так (вспоминаем матч Японии (вроде) на чм)
3) Очень интересно мяч меняет цвет с желтого на белый на видео)