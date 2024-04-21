Спорный момент класико: после сейва Лунина VAR не засчитал «гол» «Барселоны»

В 32 туре «Сантьяго Бернабеу» принимает второе класико в сезоне. Счет в матче на 6 минуте открыл Кристенсен, а уже на 18-й с пенальти Винисиус Жуниор установил паритет − 1:1.

Однако на 27-й минуте «блауграна» вновь могла выйти вперед, когда Ламин Ямаль ловким ударом после углового застал врасплох украинца Андрея Лунина.

Он среагировал с опозданием и парировал рикошет от Федерико Вальверде, но сперва казалось, что мяч пересек линию.

Однако VAR постановил, что мяч не пересек ее. Невероятно, но в отличие от всех ведущих лиг мира, в Ла Лиге нет технологии Goal Line, и поэтому не было возможности узнать это наверняка.

В Серии А, Бундеслиге и АПЛ каждый арбитр носит специальные часы, которые вибрируют в случае, если мяч пересекает линию ворот. Помощь VAR в таких случаях не требуется.

Повторы, которые показали по ТВ, не дают ясного понимания того, действительно ли мяч полностью всей проекцией пересек линию. А вы как думаете?