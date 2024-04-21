«В голове было два варианта». Бернарду объяснил решение пробить паненкой «Реалу»

«В принципе, у меня было два варианта в голове - бить в угол или по центру», - сказал Бернарду Силва, объясняя свое решение пробить пенальти в ворота «Реала» паненкой.

«Я хотел быть вторым или третьим, чтобы посмотреть на реакцию кипера в первом пенальти. Лунин двинулся раньше, поэтому я и подумал, что середина была хорошим вариантом, потому что в моменты давления киперы в 99 процентах случаев двигаются, но он решил этого не делать»

В конце концов, это был действительно плохо исполненный удар, который Лунин уверенно взял. После игры украинец рассказал, что знал, что один из игроков соперника пойдет на такой удар.