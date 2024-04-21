Как дела у Хави в очных встречах с Анчелотти? Есть шанс красиво уйти после сегодняшнего класико

В девяти официальных встречах Хави с Карло Анчелотти в качестве тренера испанец одержал четыре победы против пяти у Анчелотти.

Поскольку Хави готовится попрощаться с «Барселоной» в конце сезона, воскресное класико предоставит ему последнюю возможность сравнять счет.

Самая запоминающаяся встреча состоялась на «Сантьяго Бернабеу», когда «Барса» одержала уверенную победу 4:0.

Кто знает, может быть, им удастся повторить это сегодня?