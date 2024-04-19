Баптиста и Пуоль поделились ожиданиями от предстоящего класико

Бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль и «Мадрида» Жулио Баптиста поделились с Mundo Deportivo своими ожиданиями от класико, которое состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Баптиста верит в успех «сливочных»:

«Интересно посмотреть, как будет развиваться матч. «Реал» подходит к нему спокойнее, уже полуфиналистом Лиги чемпионов, с особой энергетикой. Это спокойствие является неким преимуществом для них. «Мадрид» понимает, что победа в класико, по сути, будет означать чемпионство».

Бывший игрок «Реала» назвал футболистов, которые могут повлиять на исход матча.

«Я вижу, что Рафинья в отличной форме – он сделал качественный шаг вперед и является очень важным игроком для «Барселоны». А в «Мадриде» Винисиус и Родриго много забивают в важных матчах».

Пуйоль считает, что для «Барселоны» предстоящий матч важен, прежде всего, в психологическом плане.

«Барселоне» предстоит сыграть в класико в сложный для команды момент, после вылета из Лиги чемпионов, но в то же время – это шанс побороться за победу в Ла Лиге. Посмотрим, чем все закончится. Когда команда получает такой болезненный удар, то нужно как можно скорее сыграть в другом матче, чтобы изменить ситуацию и динамику, выплеснуть всю злость. Я думаю, это то, что нужно команде Хави».

«Очевидно, что «Барсе» нужен положительный результат, чтобы продолжить бороться за победу в Ла Лиге. «Реал Мадрид» подходит к этому матчу уставшим, надеюсь, что это будет заметно».