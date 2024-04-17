Лучшие бомбардиры ЛЧ после стадии 1/4. Только 8 игроков забивали 10+ мячей

Лига чемпионов - турнир лучших. Сыграть в нем - значит доказать высокий уровень, а забить гол - настоящее счастье, о котором мечтает почти каждый юный футболист.

Чем дольше задерживаешься в ЛЧ, тем сложнее: соперники все лучше, и забивать получается только у настоящих мастеров. Вот список тех, кто наколотил больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/4:

• Криштиану Роналду - 42;

• Лионель Месси - 20;

• Бензема - 17;

• Рауль - 15;

• Левандовски - 13;

• Томас Мюллер - 12;

• Дрогба - 11;

• Мбаппе - 10.

Кого из молодых звезд скоро ждать в этом списке?