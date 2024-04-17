Лучшие бомбардиры ЛЧ после стадии 1/4. Только 8 игроков забивали 10+ мячей
Лига чемпионов - турнир лучших. Сыграть в нем - значит доказать высокий уровень, а забить гол - настоящее счастье, о котором мечтает почти каждый юный футболист.
Чем дольше задерживаешься в ЛЧ, тем сложнее: соперники все лучше, и забивать получается только у настоящих мастеров. Вот список тех, кто наколотил больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/4:
• Криштиану Роналду - 42;
• Лионель Месси - 20;
• Бензема - 17;
• Рауль - 15;
• Левандовски - 13;
• Томас Мюллер - 12;
• Дрогба - 11;
• Мбаппе - 10.
Кого из молодых звезд скоро ждать в этом списке?
Для таких хейтеров как ты есть статистика лучше, где подсчитаны голы против топ-команд ЛЧ:
У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12
У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27.
У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
Наслаждайся, как ни крути статистику, Рон эффективнее Месси
Пепси даже в соккере нечего толком не может про футбол говорить не надо даже
Мне так жаль фанатов роналду.
Вы все тужитесь, пытаетесь, но история с вами жестока)
Даже ваш кумир говорит что ЧМ - это величайший турнир и самая большая мечта. ЧМ - самый сложный турнир ибо там проявляется личность, величие игрока, не замаскированная системой клуба.
Это буквально цитата вашего кумира.
Хотя вы сами понимаете что ЧМ - вершина, но по причине что ее взял Месси у вас боль и обида.
Про Месси я в своём комментарии не упоминал. И не говорил о статистике против топ-клубов. Статистика с 1/4 и против топ-клубов - это разные вещи. Но, к слову, не знаю, кто считал эти голы, но у Месси в ЛЧ результативных действий против топ-клубов больше (примерно 60 против 50, углубляться довольно долго). Не говоря уже про другие показатели - обводки, созданные моменты, оценка за игру, MVP матчей. Большой вопрос, кто из них эффективнее.