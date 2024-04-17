Еще один оригинальный способ сравнить Гвардиолу и Моуринью - посмотрим, сколько максимально забивали их лучшие игроки

Попасть в список элитных тренеров - нереально сложно. Но большой плюс в том, что в сознании болельщиков оттуда еще труднее выпасть. Несмотря на частые увольнения, Жозе Моуринью до сих пор считают одним из нескольких (ладно, двух) людей, способных соперничать в величии с Пепом Гвардиолой.

Оба тренера способны сделать свою команду лучшей в любом турнире, но как ярко при этом раскрывались их игроки? Посмотрим ленивую статистику - сравним, сколько максимально забивали лучшие бомбардиры Пепа и Жозе.

Цифры у игроков Пепа явно лучше, но важно заметить: Моуринью провел по три сезона как с Роналду и Бензема, так и с Дрогба. А вот Гвардиола тренировал Месси и Агуэро 4 полноценных года, Стерлинга - вообще 6.