Mundo Deportivo сообщает, кто будет судить ответный матч «Барселоны» и «ПСЖ». Все внимание будет приковано к румынскому арбитру Иштвану Ковачу, который считается одним из лучших арбитров Европы и является членом элитной судейской группы УЕФА. За работу VAR будет отвечать немецкий судья Марко Фриц.

В прошлом сезоне Ковач работал четвертым судьей на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером». После этого он получил вызов на полуфинал Лиги наций УЕФА.

Ковач уже второй раз будет обслуживать матчи «Барселоны» в Европе, но для него это дебют в Лиге чемпионов. Ранее он судил матч Лиги Европы в сезоне-2021/22, который завершился вничью 1:1 с «Наполи» на «Камп Ноу».

Между тем, Ковач уже дважды пересекался с «ПСЖ». Парижане потерпели одно поражение (1:4 в начале этого сезона против «Ньюкасла» на групповом этапе Лиги чемпионов) и одну победу (5:0 над «Галатасараем» на групповом этапе Лиги чемпионов в ноябре 2019 года).