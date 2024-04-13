Полгода назад Буну внезапно покинул «Севилью» и отправился в Саудовскую Аравию. Оказывается, дело в ментальном здоровье

Рассказал, что случилось.

На днях марокканский вратарь «Аль-Хилаля» Яссин Буну выиграл с новым клубом первый трофей − Суперкубок Саудовской Аравии. После этого игрок согласился пообщаться с прессой и вспомнил время в «Севилье» и летний отъезд в Саудовскую Аравию. Выяснилось, что деньги были далеко не главной мотивацией.

Буну признал, что последний год в Испании был очень для него тяжелым: «Я был не в себе, я был не в себе. Последний год у меня были семейные проблемы. Я должен был использовать все свои силы и весь свой опыт, но я не смог, потому что не мог оставаться здесь эмоционально. Для моего психического здоровья мне нужны были перемены».

Трансфер Яссина Буну принес «Севилье» более 20 млн евро. Вратарь ушел сразу после того, как клуб в Суперкубке Европы в серии пенальти проиграл «Манчестер Сити».

Несколькими месяцами ранее, в другом финале и по пенальти, Буну стал героем матча «Севильи» против «Ромы» в Будапеште. Несмотря на это, Буну вспоминает свой последний год на «Санчес Писхуан» с некоторой горечью: «Нельзя находиться в месте, зная, что ты не можешь там быть. Я практически не жил. Тренировки, прогулки с собакой, сон и мысли о тренировках на следующий день».

«Когда я увидел, что у меня нет сил продолжать отдавать клубу всего себя, мне дали возможность уйти. Если бы я остался, мои результаты не были бы такими же [как раньше], − добавил марокканец. − Это проявление любви к клубу, честнее не оставаться, когда ты не можешь дать то, что нужно».

«Севилья» многое дала вратарю, как и он сам много дал андалузскому клубу. В этой футболке он добился признания, и этот клуб он никогда не забудет. «Все, что они мне дали, было невероятно, и я собираюсь сохранить это навсегда. Я очень люблю их, и здесь у них есть и будет брат, который любит «Севилью» так же сильно, как и она любит меня».