CIES опубликовал список самых подорожавших U23 игроков. В топе − футболист «Барселоны», «Байера» и «Челси»

Вы знаете их фамилии.

Международный центр спортивных исследований (CIES) в очередной раз обновил список самых дорогих игроков не старше 23 лет.

16-летний вундеркинд «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет список с приростом в 134 млн евро (с 11 млн евро до 145 млн евро).

Пьедестал по увеличению стоимости закрывают португалец из «Бенфики» Жоау Невеш (+ €72 млн) и бразилец из «Жироны» Савио Морейра (+ €70 млн). Среди других перспективных молодых игроков, занявших первые места, − игрок сборной Англии и «Челси» Коул Палмер (четвертый), бразилец из «Палмейраса» (на правах аренды из «Мадрида») Эндрик (шестой), а также выдающийся вингер сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Жереми Доку (седьмой).

Так выглядит десятка самых подорожавших молодых игроков мира:

Однако топ-10 самых дорогих молодых игроков мира (среди наиболее подорожавших) слегка отличается:

В топ-100 рейтинга вошли игроки из 12 лиг и 55 клубов, в том числе 29 футболистов из АПЛ, далее следуют Ла Лига (17), немецкая Бундеслига (14) и французская Лига 1 (11). Наиболее представительным клубом в топ-100 стал «Брайтон» (6 игроков), за ним следуют «Челси», «Тоттенхэм», «Аякс» и «Айнтрахт» (по 4 футболиста).

С полным списком из ста игроков можно ознакомиться по ссылке .