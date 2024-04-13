CIES опубликовал список самых подорожавших U23 игроков. В топе − футболист «Барселоны», «Байера» и «Челси»
Вы знаете их фамилии.
Международный центр спортивных исследований (CIES) в очередной раз обновил список самых дорогих игроков не старше 23 лет.
16-летний вундеркинд «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет список с приростом в 134 млн евро (с 11 млн евро до 145 млн евро).
Пьедестал по увеличению стоимости закрывают португалец из «Бенфики» Жоау Невеш (+ €72 млн) и бразилец из «Жироны» Савио Морейра (+ €70 млн). Среди других перспективных молодых игроков, занявших первые места, − игрок сборной Англии и «Челси» Коул Палмер (четвертый), бразилец из «Палмейраса» (на правах аренды из «Мадрида») Эндрик (шестой), а также выдающийся вингер сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Жереми Доку (седьмой).
Так выглядит десятка самых подорожавших молодых игроков мира:
Однако топ-10 самых дорогих молодых игроков мира (среди наиболее подорожавших) слегка отличается:
В топ-100 рейтинга вошли игроки из 12 лиг и 55 клубов, в том числе 29 футболистов из АПЛ, далее следуют Ла Лига (17), немецкая Бундеслига (14) и французская Лига 1 (11). Наиболее представительным клубом в топ-100 стал «Брайтон» (6 игроков), за ним следуют «Челси», «Тоттенхэм», «Аякс» и «Айнтрахт» (по 4 футболиста).
С полным списком из ста игроков можно ознакомиться по ссылке.
Вы использовали ту же таблицу самых «подорожавших» и отсортировали по дороговизне.
Полный список тут:
https://football-observatory.com/Tool-Value
UPD: Как раз 4рый забил сейчас. )