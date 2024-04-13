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CIES опубликовал список самых подорожавших U23 игроков. В топе − футболист «Барселоны», «Байера» и «Челси»

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Вы знаете их фамилии.

Международный центр спортивных исследований (CIES) в очередной раз обновил список самых дорогих игроков не старше 23 лет.

16-летний вундеркинд «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет список с приростом в 134 млн евро (с 11 млн евро до 145 млн евро).

Пьедестал по увеличению стоимости закрывают португалец из «Бенфики» Жоау Невеш (+ €72 млн) и бразилец из «Жироны» Савио Морейра (+ €70 млн). Среди других перспективных молодых игроков, занявших первые места, − игрок сборной Англии и «Челси» Коул Палмер (четвертый), бразилец из «Палмейраса» (на правах аренды из «Мадрида») Эндрик (шестой), а также выдающийся вингер сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Жереми Доку (седьмой).

Так выглядит десятка самых подорожавших молодых игроков мира:

Однако топ-10 самых дорогих молодых игроков мира (среди наиболее подорожавших) слегка отличается:

В топ-100 рейтинга вошли игроки из 12 лиг и 55 клубов, в том числе 29 футболистов из АПЛ, далее следуют Ла Лига (17), немецкая Бундеслига (14) и французская Лига 1 (11). Наиболее представительным клубом в топ-100 стал «Брайтон» (6 игроков), за ним следуют «Челси», «Тоттенхэм», «Аякс» и «Айнтрахт» (по 4 футболиста).

С полным списком из ста игроков можно ознакомиться по ссылке.

logoКлубы
logoЛамин Ямаль
logoФлориан Виртц
logoКоул Палмер
logoХави Симонс
logoРасмус Хейлунд
logoБарселона
logoБайер
logoЧелси
logoАлехандро Гарначо
logoРБ Лейпциг
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЖереми Доку
logoРеал Мадрид