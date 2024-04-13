«Он не так много бегает». Камавинга назвал игрока «Барселоны» лучшим соперником в карьере

«Лионель Месси - лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался... Он не очень много бегает, но когда он касается мяча, ты чувствуешь, что его уровень очень высок», - сказал Эдуардо Камавинга в интервью Oh My Goal.

Лео Месси дважды в карьере сталкивался с Эдуардо Камавингой - в финале чемпионата мира 2022 года и в матче с «Пари Сен-Жермен» против мадридского «Реала», когда «белые» одержали победу в Лиге чемпионов. В общей сложности 82 минут хватило французу, чтобы признать класс Лео.

Камавинга буквально был так близко к волшебной левой ноге Месси!

Интересно, что в 2021 году «Барселона» рассматривала Эдуардо в качестве потенциальной долгосрочной замены Серджи Бускетсу. Однако на тот момент каталонцы не могли позволить себе такого игрока.