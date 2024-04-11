Гризманн − лидер Лиги чемпионов по одному важному атакующему показателю. Среди догоняющих − Мбаппе

После окончания первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов статистический ресурс Fbref, использующий данные Opta, подвел предварительные итоги по одному важному атакующему показателю, а именно shot creating actions − действиям, приведшим к удару.

Действие, приведшие к удару − это показатель, который отслеживает два атакующих действия, непосредственно ведущих к удару по воротам. Это могут быть пасы, перехваты, фолы, защитные действия и даже удары, которые приводят к другим ударам.

Антуан Гризманн возглавляет топ футболистов в Лиге чемпионов в этом сезоне, совершив 45 таких действий.

Только Килиан Мбаппе, Илкай Гюндоган, Джуд Беллингем, Родри и Родриго способны догнать француза, так как остальные игроки и их команды уже покинули розыгрыш еврокубка.