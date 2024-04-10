📹Луис Энрике встал в стойку, Хави рассмеялся. Что говорили друг другу тренеры «ПСЖ» и «Барселоны» перед матчем?

Оба были в хорошем настроении.

Перед сегодняшним четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» между «ПСЖ» и «Барселоной» Луис Энрике необычным образом встретил Хави. Главный тренер парижан сразу стал в боевую стойку, чем позабавил испанца.

Луис Энрике : *делает вид, что собирается ударить Хави*

Хави : «Агрессия!»

Луис Энрике : «Ты же меня знаешь...» *смеется*

Хави : «Отлично».

Луис Энрике : «Ты сегодня собираешься протестовать? Мы не встретимся в финале. Не протестуй, иначе я ударю тебя по яйцам» *смеется*

Каталонский клуб открыл счет в матче, но в начале второго тайма французы перевернули ход игры двумя быстрыми мячами.