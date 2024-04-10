📹Луис Энрике встал в стойку, Хави рассмеялся. Что говорили друг другу тренеры «ПСЖ» и «Барселоны» перед матчем?
Оба были в хорошем настроении.
Перед сегодняшним четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» между «ПСЖ» и «Барселоной» Луис Энрике необычным образом встретил Хави. Главный тренер парижан сразу стал в боевую стойку, чем позабавил испанца.
Луис Энрике: *делает вид, что собирается ударить Хави*
Хави: «Агрессия!»
Луис Энрике: «Ты же меня знаешь...» *смеется*
Хави: «Отлично».
Луис Энрике: «Ты сегодня собираешься протестовать? Мы не встретимся в финале. Не протестуй, иначе я ударю тебя по яйцам» *смеется*
Каталонский клуб открыл счет в матче, но в начале второго тайма французы перевернули ход игры двумя быстрыми мячами.
Луис Энрике - ПСЖ
Артета - Арсенал
Гвардиола - Ман Сити
Все эти ТОПы БАРСЕЛОНСКИЕ 💙❤️