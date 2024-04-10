По пути Педри. Игроки с самым большим количество минут на поле за клубы и за сборные

Среди топ-5 лиг Европы.

Практически каждый день ресурс TransferMarkt готовит интересные инфографики или таблицы, дающие исчерпывающую информацию по тому или иному поводу. На этот раз сайт сосредоточился на том, кто чаще остальных выходит на футбольное поле и в сезоне-2024/25 получил большую игровую нагрузку.

Выяснилось, что Ян Облак из «Атлетико» − самый много играющий футболист топ-5 лиг Европы. В его активе самое большое количество матчей за клуб − 44, плюс он добавил к ним четыре игры за сборную Словении.В общей сложности он отыграл 4725 минут.

На втором месте − хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс. Он провел на один матч меньше за «сорок», но и количество минут у него меньше, так как он полевой игрок, а не вратарь, и чаще заменяется − 4340 минут.

Почетное третье место − Бруну Фернандеш из «МЮ». У него 41 матч за клуб, 7 матчей за Португалию и 4251 минута. Удивительно, что в этом сезоне он пропустил из-за травмы всего одну игру. В прошлом сезоне именно он был абсолютным рекордсменом, но в этом стал играть чуть меньше.

Вот как выглядит полная десятка самых часто играющих футболистов топ-5 лиг Европы:

В десятку попали трое вратарей (Облак, Мартинес и Онана), четыре защитника (Тео Эрнандес, Габриэл, Ди Лоренцо и Мбемба), один атакующий (Фернандеш) и двое опорных полузащитника (Гимараэс и Соучек).