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🤗 Игра игрой, а дружба по расписанию. Энрике встретился со звездами «Барсы» прямо перед матчем 1/8 ЛЧ

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Луис Энрике встретился с Педри, Гави и Маркосом Алонсо перед матчем «ПСЖ» с «Барселоной».

Напомним, что Энрике знаком с игроками по работе на посту тренера сборной Испании. Также Луис тренировал «Барселону в период с 2014 по 2017 год.

Помимо игроков, тренер «ПСЖ» тепло поздоровался и с главным тренером «Барсы» Хави.

По слухам, часть совета директоров «Барселоны» хочет, чтобы Луис Энрике сменил Хави на посту главного тренера.

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