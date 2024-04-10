Помните телохранителя Месси в Майами? Он решил монетизировать свою популярность - основал собственный бренд

Лови момент, подумал он.

Бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА, стал известен по всему миру благодаря работе с Лео Месси.

Личный телохранитель Лео бегает по кромке поля во время всех матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов, а также повсюду сопровождает его за пределами.

Чуэко решил не терять времени зря и воспользовался моментом собственной славы - основал бренд одежды Voclain.

Одна футболка с соответствующей надписью стоит 129 долларов.