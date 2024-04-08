Названы самые быстрые игроки Лиги чемпионов: Мбаппе на втором месте🚀

Карим Адейеми признан самым быстрым игроком в этом розыгрыше Лиги чемпионов. 22-летний представитель «Боруссии» пробежал 36,3 км в час, совсем немного ему уступил Килиан Мбаппе, показав результат в 36,1 км/ч.

Только им двоим удалось преодолеть отметку в 36 км/ч в главном трунире Европы, согласно официальной статистике УЕФА после 8 сыгранных матчей.

Адейеми готовится встретиться с «Атлетико» в четвертьфинале, а Мбаппе бросит вызов «Барселоне». Килиан также находится среди лучших бомбардиров турнира с 6 забитыми голами, как и Антуан Гризманн, Эрлинг Холанд и Харри Кейн.

Интересно, что первый представитель испанского клуба в списке появляется только на 18-й строчке рейтинга – это Феде Вальверде. Скорость уругвайца из «Реала» составила 35,2 км/ч.

Вот как выглядит топ-10 самых быстрых футболистов Лиги чемпионов:

1.Карим Адейеми, «Боруссия»: 36,3 км/ч

2. Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен»: 36,1 км/ч

3. Лои Опенда «Лейпциг»: 35,7 км/ч.

+. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»: 35,7 км/ч.

5. Ашраф Хакими, «Пари Сен-Жермен»: 35,6 км/ч

+. Дайдзен Маэда, «Селтик»: 35,6 км/ч

7. Мохамед Симакан «Лейпциг»: 35,5 км/ч

+. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»: 35,5 км/ч

+. Альфонсо Дэвис, «Бавария»: 35,5 км/ч.

+. Сандро Тонали, «Ньюкасл»: 35,5 км/ч.