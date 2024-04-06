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😏 Называете Францию сборной Африки? Хорошо, мы убрали африканцев из их состава. Что скажете теперь? 🤯

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Франция прочно завоевала звание главного фаворита крупных турниров последних восьми лет.

Несколько финалов и титул чемпионов мира позволяет не сомневаться в данной оценке, а рейтинг FIFA - лишнее тому доказательство. За последние пять лет самая низкая позиция французов - четвертое место.

Сейчас Франция уступает лишь Аргентине, обыгравшей европейцев в финале последнего ЧМ.

А давайте посмотрим, как бы выглядела эта мощнейшая сборная, если бы её африканские игроки предпочли защищать цвета второй родины.

Вот их имена: Дайо Упамекано (Гвинея-Бисау), Ибраима Конате (Мали), Килиан Мбаппе (Камерун и Алжир), Вильям Салиба (Камерун), Орельен Тчуамени (Камерун), Усман Дембеле (Мали и Мавритания), Кристофер Нкунку (Конго), Эдуардо Камавинга (Конго и Ангола).

Теперь представьте нынешнюю сборную Франции без этих парней.

Неплохо ведь?

logoОрельен Тчуамени
logoПСЖ
logoВильям Салиба
logoСборная Франции по футболу
logoИбраима Конате
logoЭдуардо Камавинга
logoКилиан Мбаппе
logoКлубы
logoДайо Упамекано
logoУсман Дембеле
logoКристофер Нкунку
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoЧелси
logoАрсенал