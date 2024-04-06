😏 Называете Францию сборной Африки? Хорошо, мы убрали африканцев из их состава. Что скажете теперь? 🤯

Франция прочно завоевала звание главного фаворита крупных турниров последних восьми лет.

Несколько финалов и титул чемпионов мира позволяет не сомневаться в данной оценке, а рейтинг FIFA - лишнее тому доказательство. За последние пять лет самая низкая позиция французов - четвертое место.

Сейчас Франция уступает лишь Аргентине, обыгравшей европейцев в финале последнего ЧМ.

А давайте посмотрим, как бы выглядела эта мощнейшая сборная, если бы её африканские игроки предпочли защищать цвета второй родины.

Вот их имена: Дайо Упамекано (Гвинея-Бисау), Ибраима Конате (Мали), Килиан Мбаппе (Камерун и Алжир), Вильям Салиба (Камерун), Орельен Тчуамени (Камерун), Усман Дембеле (Мали и Мавритания), Кристофер Нкунку (Конго), Эдуардо Камавинга (Конго и Ангола).

Теперь представьте нынешнюю сборную Франции без этих парней.

Неплохо ведь?