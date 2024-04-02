Одно из самых диких удалений в истории - перед наказанием судья пытался сбить игрока в подкате

Тони Шапрон в тот день допустил одну из главных ошибок в жизни.

Французский арбитр Тони Шапрон в 2018 году был дисквалифицирован за удар ногой Диего Карлоса и последующего удаления игрока «Нанта» после очевидно случайного столкновения между ними. Произошло это в матче Лиги 1 с «ПСЖ», «Нант» проиграл» 0:1.

Позднее 45-летний Шапрон признал, что допустил ошибку, показав Карлосу вторую желтую карточку. В заявлении, опубликованном во французских СМИ в понедельник, Шапрон извинился перед Карлосом за свои действия, написав:

«Этот жест был неуместен. В результате я хотел бы принести свои извинения Диего Карлосу.

Когда я столкнулся с Диего Карлосом, в момент удара у меня возникла очень острая боль из-за недавней травмы. Это была плохая рефлекторная реакция, из-за которой я выставил ногу в сторону игрока».