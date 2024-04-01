Marca хочет, чтобы два игрока «Барсы» получили дисквалификацию на матч с «Реалом». Ссылаются на ДК

В субботнем матче с «Лас-Пальмасом» (1:0) пять игроков «Барселоны» получили по желтой карточке. Роберт Левандовски и Жоау Канселу, получившие желтые, пропускают следующий матч из-за перебора карточек.

Однако, по мнению промадридской газеты Marca, за свои действия они должны быть дисквалифицированы на два матча.

Ссылаясь на Дисциплинарный кодекс испанской федерации, Marca утверждает, что Левандовски и Канселу получили карточки намеренно, чтобы не получить карточку прямо перед игрой с «Реалом» – и это, по мнению Marca, должно караться двухматчевой дисквалификацией.