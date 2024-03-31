«Больше такого не будет». Ричард Киз раскритиковал решение Алонсо остаться в «Байере»

В пятницу главный тренер «Байера» Хаби Алонсо огорчил болельщиков сразу трех клубов − «Баварии», «Мадрида» и «Ливерпуля». Испанец заявил, что эти летом не покинет Леверкузен и продолжит работать в команде.

Большинство экспертов похвалили Алонсо за решение не покидать клуб после одного успешного сезона. Однако ветеран среди комментаторов Ричард Киз, работающий сейчас на beIN Sports, раскритиковал испанца.

«На мой взгляд, это огромная ошибка. Ни в какой другой раз в истории у тебя не будут доступны одновременно столько вариантов работы − в «Ливерпуле», «Баварии», «МЮ» и, возможно», «Мадриде».

Сейчас он может выбирать. Однако ни в какой другой момент своей карьеры такого роскошного выбора не будет. Я бы поставил под сомнения размер его яиц. У «Байера» больше никогда не будет такого сезона. В следующем году «Бавария» обеспечит себе еще одно десятилетие доминирования в немецком футболе.

Сейчас его акции так высоки, как никогда, а возможности так широки и велики, как никогда, и я думаю, что он все испортил».

А вы как считаете, правильно ли поступил Алонсо, оставшись в «Байере»? Пишите в комментариях.