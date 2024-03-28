За Алвеса внесли залог для освобождения - а он закатил вечеринку до 5 утра. Был серьезный повод

В начале недели Дани Алвес был временно освобожден из тюрьмы, где провел более года в ожидании приговора за обвинения в сексуальном насилии.

За бразильца внесли залог 1 млн евро, что тот вышел на свободу. Сообщалось, что помогли Неймар и Мемфис Депай - однако информация была опровергнута их агентами.

Всего через день после освобождения Алвес вернулся в свой дом в Эсплугес-де-Льобрегат (муниципалитет недалеко от Барселоны) и, как сообщает TyC Sports, был замечен на вечеринке до пяти утра.

Сообщается, что был торжественный повод - день рождения его отца.

Алвес до сих пор приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за инцидент, произошедший в одном из ночных клубов Барселоны 31 декабря 2022 года. У него изъяты испанский и бразильский паспорта, он не может покинуть страну.