1 мин.

Как же не везет «Сити»: 6 игроков основы получили травмы перед игрой с «Реалом»

6

Игроки «Манчестер Сити» страдают от травм за несколько дней до матча с мадридским «Реалом» в 1/4 Лиги чемпионов.

За последние семь дней шесть игроков «Сити» получили повреждения.

Джон Стоунз травмировался во время игры за сборную Англии против Бразилии, та же участь постигла и Кайла Уокера.

Мануэль Аканджи также получил травму, играя за сборную Швейцарии во время международного перерыва.

Бернарду Силва и Рубен Диаш покинули лагерь сборной Португалии и вернулись в Манчестер, получив небольшие повреждения на тренировке.

Эрлинг Холанд также получил травму, играя за сборную Норвегии против Словении во время перерыва. Но его травма не считается серьезной.

logoКлубы
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЭрлинг Холанд
logoБернарду Силва
logoРубен Диаш
logoМануэль Аканджи
logoКайл Уокер
logoЛига чемпионов УЕФА