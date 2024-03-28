Как же не везет «Сити»: 6 игроков основы получили травмы перед игрой с «Реалом»

Игроки «Манчестер Сити» страдают от травм за несколько дней до матча с мадридским «Реалом» в 1/4 Лиги чемпионов.

За последние семь дней шесть игроков «Сити» получили повреждения.

Джон Стоунз травмировался во время игры за сборную Англии против Бразилии, та же участь постигла и Кайла Уокера.

Мануэль Аканджи также получил травму, играя за сборную Швейцарии во время международного перерыва.

Бернарду Силва и Рубен Диаш покинули лагерь сборной Португалии и вернулись в Манчестер, получив небольшие повреждения на тренировке.

Эрлинг Холанд также получил травму, играя за сборную Норвегии против Словении во время перерыва. Но его травма не считается серьезной.