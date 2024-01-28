Моуринью – главный фаворит на замену Хави, так считают букмекеры. Кто еще в списке?
В субботу Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Инсайды о приемнике не заставили долго ждать – а букмекеры уже выкатали линию на главных претендентов.
Возможно, многих удивит фаворит – пока это Жозе Моуринью, однако настолько высокий коэффициент для первого места скорее говорит о том, что еще вообще ничего не понятно.
Жозе Моуринью — 5,00
Юрген Клопп — 6,00
Рафаэль Маркес — 6,5
Франциско Пимента — 7,00
Пеп Гвардиола — 7,5
Мичел — 8,00
Роберто Де Дзерби — 8,00
Хаби Алонсо — 8,00
Тиагу Мотта — 10,00
Эрик тен Хаг — 13,00
Юлиан Нагельсман — 13,00
Гарет Саутгейт — 15,00
Микель Артета — 15,00
Анге Постекоглу — 17,00
Грэм Поттер — 17,00
Марсело Бьелса — 17,00
Массимилиано Аллегри — 17,00
Зинедин Зидан — 21,00
Сбитый летчик
Мостовой 120.00
Месси 150.00