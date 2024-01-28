В субботу Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Инсайды о приемнике не заставили долго ждать – а букмекеры уже выкатали линию на главных претендентов.

Возможно, многих удивит фаворит – пока это Жозе Моуринью, однако настолько высокий коэффициент для первого места скорее говорит о том, что еще вообще ничего не понятно.

Жозе Моуринью — 5,00

Юрген Клопп — 6,00

Рафаэль Маркес — 6,5

Франциско Пимента — 7,00

Пеп Гвардиола — 7,5

Мичел — 8,00

Роберто Де Дзерби — 8,00

Хаби Алонсо — 8,00

Тиагу Мотта — 10,00

Эрик тен Хаг — 13,00

Юлиан Нагельсман — 13,00

Гарет Саутгейт — 15,00

Микель Артета — 15,00

Анге Постекоглу — 17,00

Грэм Поттер — 17,00

Марсело Бьелса — 17,00

Массимилиано Аллегри — 17,00

Зинедин Зидан — 21,00