Гаспачо
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Моуринью – главный фаворит на замену Хави, так считают букмекеры. Кто еще в списке?

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Футбол Футбол

В субботу Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Инсайды о приемнике не заставили долго ждать – а букмекеры уже выкатали линию на главных претендентов.

Возможно, многих удивит фаворит – пока это Жозе Моуринью, однако настолько высокий коэффициент для первого места скорее говорит о том, что еще вообще ничего не понятно.

Жозе Моуринью — 5,00

Юрген Клопп — 6,00

Рафаэль Маркес — 6,5

Франциско Пимента — 7,00

Пеп Гвардиола — 7,5

Мичел — 8,00

Роберто Де Дзерби — 8,00

Хаби Алонсо — 8,00

Тиагу Мотта — 10,00

Эрик тен Хаг — 13,00

Юлиан Нагельсман — 13,00

Гарет Саутгейт — 15,00

Микель Артета — 15,00

Анге Постекоглу — 17,00

Грэм Поттер — 17,00

Марсело Бьелса — 17,00

Массимилиано Аллегри — 17,00

Зинедин Зидан — 21,00

10 комментариев
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только не этот навоз
+8
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Только не Моуриньо - Барса свалится ещё ниже
+6
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+5
С любой ценой Клоппа принесите, он уже привык работать с такими проблемами клубама
+5
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А что в этом топе делает Хаби ? Он бывший игрок реала и у него этим летом будут предложения от Реала, Ливерпуля возможно Баварии и они предложат больше зп чем барса и денег на трансферы
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Моур сильнее добьет Барсу.Жозик уже не тот
Сбитый летчик
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Маур бы топово зашел. Топовый клуб в кризисе. Куча звезд, к которым нужен подход.контакт на сезон, я бы посмотрел.+ Классико обрастет новым мясом
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Мечтаем о Юргене, конечно)
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Дорский 100.00
Мостовой 120.00
Месси 150.00
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Их спасет только Мостовой
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Мауринье мадридист и он в такую барсу не пойдёт
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