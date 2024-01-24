Какие клубы Ла Лиги собирают у экранов больше зрителей? «Барса» − лидер, «Хетафе» − аутсайдер

Испанский журналист Relevo Фран Мартинес поделился статистикой телесмотрения всех клубов Ла Лиги. В таблице представлены средние значения для каждой команды. Они основаны на данных, которые предоставили вещатели − Movistar, La Liga TV и DAZN.

Абсолютный лидер − «Барселона», которая совсем немного недобрала до одного миллиона пользователей. Второе место предсказуемо у «Мадрида», а на третьем − соседи из «Атлетико». За лидирующей тройкой − настоящая пропасть. Четвертое место «Жироны» могло бы удивить, если бы не результаты команды.

Аутсайдер рейтинга − «Хетафе». Команда идет на десятом месте в Ла Лиге, но забивает крайне мало: всего 26 мячей в 20 матчах, при этом пропустила всего 28.

Журналист также отметил, что в качестве эксперимента матч между «Сельтой» (14 место в рейтинге) и «Сосьедадом» (8 место) показали по телевизору бесплатно. Команды не могут похвастаться большими цифрами на платном ТВ − 296 тысяч и 230 тысяч соответственно. Однако как только за игру не взымали плату, количество зрителей резко выросло до 1,4 млн.

Мораль от Франа Мартинеса такова: «Футбол − это интересно. Не интересно, когда за него просят заоблачную цену».

Смотреть испанский чемпионат на DAZN можно за 39,99 евро в месяц (в пакет входит Формула-1, MotoGP и АПЛ), на Movistar Ла Лигу и Сегунду оценили в 32 евро, а стоимость La Liga TV зависит от страны.