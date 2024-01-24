🌍⚽️ Три видео, которые докажут, что Кубок Африки - главный турнир на планете. Вы не сможете это оспорить

Групповой этап самого яркого Кубка Африки последних лет подходит к концу.

Результаты матчей вы знаете, а вот закулисье турнира остается для многих непознанной тайной. Зря, ведь там происходит много интересных событий.

Например, недавно мы показывали предматчевый ритуал сборной ЮАР, которая, как оказалось, умеет великолепно петь хором.

Смотрите, чем ответили камерунцы.

А вот реакция фанатов Кот-д′Ивуара на необъяснимый провал в матче с Экваториальной Гвинеей.

Есть и более звездное фото.

Он шел к этому два матча.

🍒 Вишенка на торте. Помните ту самую лучшую работу в мире? Есть конкурент.

О, Африка!