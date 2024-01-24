Африканский Марадона эпохи VAR: забил Камеруну рукой на 5-й добавленной и побежал праздновать к трибунам - через минуту гол отменили😅
Мухаммед Санне надеялся на чудо?
На Кубке Африки вновь нескучно - Камерун одержал победу над Гамбией благодаря голу в добавленное ко второму тайму время, гол забил центральный защитник Ву.
Через пару минут Гамбия счет сравняла - отличился правый защитник чешского «Влашима» Санне - игрок был так рад собственному успеху, чтобы забыл о том, что играет в эпоху VAR и устремился праздновать успех к трибунам.
Через несколько мгновений гол отменили Мухаммеду дали желтую - он забил рукой.
Лучший комментарий под первым фото: «Бро забил рукой и убежал праздновать, будто выиграл Кубок Мира» 😅😅😅