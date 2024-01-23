📹Мората пожаловался на троллинг фотографа «Атлетико». Клуб показал, что произошло на самом деле 😂

Забивать голы у испанца получается лучше.

После возвращения из Гранады, где «Атлетико» разобрался с местной одноименной командой со счетом 1:0, автор единственного гола, Альваро Мората, решил предъявить претензии фотографу. В один из дней испанцу дали фотоаппарат, чтобы он показал мастерство за пределами поля − в фотографии.

Между фотографом и Альваро завязался следующий разговор:

− Я зол на вас, ребята! 😤

− Почему?

− Я сделал семь хороших фото 🤷‍♂️ Вы разместили самые худшие 🙄

− Но там не было хороших... Давай я тебе покажу.

Кажется, что Альваро Морату не слишком убедили фото, которые ему показали, поэтому форвард продолжил возмущаться: «Вы что хотите, чтобы надо мной все смеялись?»

Кажется, что кто-то кинул обидку ☹️ Теперь испанца не подпустят к фотокамерам.