Гаспачо
Блог

Жена Макрона предложила отправить в сборную Франции легионера. Первая леди получила блестящий ответ от Дешама

Дзюня Ито Дзюня Ито
Клубы Клубы
Реймс Реймс
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
лига 1 Франция лига 1 Франция
Дидье Дешам Дидье Дешам
Футбол Футбол

Дидье Дешам посетил родительский дом при университетской больнице Реймса в компании Брижит Макрон – супруги президента Франции. Учреждение принимает в своих стенах десятки родителей, чьи дети госпитализированы и проходят через длительное лечение.

Тренер сборной и первая леди страны говорили о разном и, разумеется, футбол они тоже обсудили. Беседа Дидье и Брижит о японском полузащитнике «Реймса» может соперничать с диалогами Тарантино.

Дидье Дешам: «У меня [в сборной] нет игроков из «Реймса», но я слежу за этой командой, как и за всеми другими французскими и зарубежными клубами. Мне очень нравится то, что я здесь [в «Реймсе»] вижу».

Брижит Макрон: «Есть японец, который очень хорошо играет за «Реймс». Как же его зовут?»

Журналист: «Дзюня Ито?»

Брижит Макрон: «Да, верно, Ито! Он очень хорош. Его нужно взять в команду к Дидье! Почему Вы его не вызываете в сборную?»

Дидье Дешам: «Так потому что он японец!»

Расскажем французам о натурализации игроков?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне кажется,что когда она сказала,что есть японец и его нужно взять в команду,у Дешама взорвался мозг!💣💣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий