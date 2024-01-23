Жена Макрона предложила отправить в сборную Франции легионера. Первая леди получила блестящий ответ от Дешама

Дидье Дешам посетил родительский дом при университетской больнице Реймса в компании Брижит Макрон – супруги президента Франции. Учреждение принимает в своих стенах десятки родителей, чьи дети госпитализированы и проходят через длительное лечение.

Тренер сборной и первая леди страны говорили о разном и, разумеется, футбол они тоже обсудили. Беседа Дидье и Брижит о японском полузащитнике «Реймса» может соперничать с диалогами Тарантино.

Дидье Дешам: «У меня [в сборной] нет игроков из «Реймса», но я слежу за этой командой, как и за всеми другими французскими и зарубежными клубами. Мне очень нравится то, что я здесь [в «Реймсе»] вижу».

Брижит Макрон: «Есть японец, который очень хорошо играет за «Реймс». Как же его зовут?»

Журналист: «Дзюня Ито?»

Брижит Макрон: «Да, верно, Ито! Он очень хорош. Его нужно взять в команду к Дидье! Почему Вы его не вызываете в сборную?»

Дидье Дешам: «Так потому что он японец!»

Расскажем французам о натурализации игроков?