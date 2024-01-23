Гаспачо
Блог

🔝«Жирона» − команда-камбэк. Какие другие клубы ведущих лиг попали в топ-5?

Клубы Клубы
Аугсбург Аугсбург
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жирона Жирона
Ливерпуль Ливерпуль
бундеслига Германия бундеслига Германия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Три топа и «Аугсбург».

Статистическая компания Opta поделилась интересной статистикой. Один из лидеров Ла Лиги этого сезона «Жирона» удивляет не только нахождением в топе таблицы, но и тем, что умеет переворачивать матчи. Именно команда Мичела Санчеса заработала больше всего очков в топ-5 лиг Европы − 22 балла, пропустив при этом первой.

Кроме них место в пятерке нашлось для «Ливерпуля», «Мадрида», «Барселоны» и... «Аугсбурга».

Команда Йесса Торупа сейчас идет на десятом месте в Бундеслиге и имеет в активе 21 очко. Пятнадцать из них «Аугсбург» набрал уступая в счете. Как пример, в последнем туре против менхенгладбахской «Боруссии» «фуггеры» пропустили на 26-й минуте, но смогли переломить матч в свою пользу голами на 47-й и 51-й минуте.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это что... формально существует более волевая команда, чем Ливерпуль??!!!11
0
0
0
Жирона любит пропускать не просто первой а еще и в самом начале. На 5-й от Райо, на 2-й от Альмерии, на 4-й от Мальорки
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий