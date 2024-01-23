🔝«Жирона» − команда-камбэк. Какие другие клубы ведущих лиг попали в топ-5?

Три топа и «Аугсбург».

Статистическая компания Opta поделилась интересной статистикой. Один из лидеров Ла Лиги этого сезона «Жирона» удивляет не только нахождением в топе таблицы, но и тем, что умеет переворачивать матчи. Именно команда Мичела Санчеса заработала больше всего очков в топ-5 лиг Европы − 22 балла, пропустив при этом первой.

Кроме них место в пятерке нашлось для «Ливерпуля», «Мадрида», «Барселоны» и... «Аугсбурга».

Команда Йесса Торупа сейчас идет на десятом месте в Бундеслиге и имеет в активе 21 очко. Пятнадцать из них «Аугсбург» набрал уступая в счете. Как пример, в последнем туре против менхенгладбахской «Боруссии» «фуггеры» пропустили на 26-й минуте, но смогли переломить матч в свою пользу голами на 47-й и 51-й минуте.