В матче «Мадрида» и «Альмерии» VAR трижды принял решение в пользу «сливочных». Судейство довело Гаритано до красной карточки

«Мадрид» и «Альмерия» встретились на «Бернабеу» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Гости вышли вперед всего через 38 секунд после стартового свистка – «сливочные» 9 лет не пропускали на 1-й минуте домашнего матча.

В концовке тайма «Альмерия» увеличила свое преимущество. Игроки «Мадрида» ни разу не пробили в створ за первую половину встречи. Сообщается, что фанаты освистали команду Анчелотти за неубедительный футбол.

Ситуацию подправил Беллингем. Джуд забил с пенальти на 56-й минуте – это первый гол англичанина за месяц. Назначение одиннадцатиметрового в ворота «Альмерии» вызвало неоднозначную реакцию, некоторым фанатам показалось, что Рюдигер тоже нарушал правила.

На 62-й минуте сработало правило бывших. Забил Серхио Аррибас, который не стал праздновать гол в ворота родного клуба.

В игру вмешался VAR. После проверки эпизода судья Франсиско Эрнандес Маэсо отменил гол, усмотрев фол в атаке: Дьон Лопи отмахнулся от Беллингема, ударив англичанина по лицу. За это нарушение полузащитник «Альмерии» получил желтую.

Эпизод с другого ракурса.

Решение арбитра не понравилось главному тренеру «Альмерии». Выражение лица и поза Гаритано говорят за себя. За излишнюю эмоциональность испанец схватил желтую.

«Мадрид» сравнял счет на 62-й минуте. И тут снова зрителям напомнили о VAR. Гол бразильца был отменен из-за игры рукой.

После очередного просмотра повтора арбитр изменил решение и засчитал гол. Эпизод с другого ракурса:

И еще:

Реакция Гаритано на решение судьи.

От VAR досталось и «Мадриду». На 67-й минуте Беллингем сделал счет 3:2, но гол Джуда был отменен из-за офсайда.

Судья добавил к основному времени еще 11 минут, счет был 2:2. Игры Эрнандеса Маэсо с добавленным временем не устроили Гаритано – за активные споры с судьей тренер получил вторую желтую.

А на 99-й минуте Карвахаль забил самый поздний гол «Реала» в истории Ла Лиги. На 101-й минуте Беллингем получил «горчичник», из-за перебора карточек Джуд пропустит матч с «Лас-Пальмас».

Встреча с «Альмерией» закончилась победой «Мадрида» со счетом 3:2. «Сливочные» остаются лидерами Ла Лиги, а «Альмерия» все еще занимает последнее место в испанском первенстве.

Как считаете, все решения судьи были верными?