🦰 «Прически, изменившие футбол». Мечта Неймара и Погба сбылась – теперь они парикмахеры 💇
Футбол уже давно задает моду огромной части молодежи, которая стремиться копировать внешность своих кумиров.
Деньги на пластическую операцию есть не у всех, а вот поход к парикмахеру по карману почти каждому.
Давайте посмотрим на ключевые фигуры современного футбола и их прически. В роли парикмахеров Неймар и Поль Погба.
Признайтесь, подражали когда-нибудь футболистам? Если да, то кому?
Вспомнил Францию 98, аж слезы наворачиваются.