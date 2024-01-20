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🦰 «Прически, изменившие футбол». Мечта Неймара и Погба сбылась – теперь они парикмахеры 💇

Поль Погба Поль Погба
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Футбол уже давно задает моду огромной части молодежи, которая стремиться копировать внешность своих кумиров.

Деньги на пластическую операцию есть не у всех, а вот поход к парикмахеру по карману почти каждому.

Давайте посмотрим на ключевые фигуры современного футбола и их прически. В роли парикмахеров Неймар и Поль Погба.

Признайтесь, подражали когда-нибудь футболистам? Если да, то кому?

5 комментариев
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Знаменитая только одна прическа и это Роналдо зубастика.
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Ответ Нефанатик
Не скажи. Вальдеррама, Тарибо Уэст, Эдгар Давидс они в свое время тоже были культовыми фигурами не только из-за свой игры. Феномен скорее последний со знаменитой прической, как и Зидан со своей особенной лысиной. Вспомнил Францию 98, аж слезы наворачиваются.
Давидс наверное всё же про очки 😎
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Напоминает парикмахерскую в ГТА, куда можно прийти лысым и уйти с афро)
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Ответ Роман
Знаменитая только одна прическа и это Роналдо зубастика.
Не скажи. Вальдеррама, Тарибо Уэст, Эдгар Давидс они в свое время тоже были культовыми фигурами не только из-за свой игры. Феномен скорее последний со знаменитой прической, как и Зидан со своей особенной лысиной.
Вспомнил Францию 98, аж слезы наворачиваются.
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Ответ Иван Есев
Напоминает парикмахерскую в ГТА, куда можно прийти лысым и уйти с афро)
Мечта моего друга. Не афро, в смысле, а уйти не лысым. :)
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