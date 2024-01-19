«Это было тяжелое время для «Аякса» и меня». Первые слова Хендерсона после перехода в амстердамский клуб

В Саудовской Аравии грустит один Джеррард.

Краткий этап карьеры Джордана Хендерсона на Ближнем Востоке подошел к концу. 6 месяцев назад полузащитник перешел в «Аль-Иттифак», чтобы поработать под руководством старого товарища и легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Однако хавбек явно не смог адаптироваться к саудовской профессиональной лиге и при первой же возможности уехал обратно в Европу.

Хендерсона подписал «Аякс», ужасающе начавший сезон: в 8 стартовых матчах амстердамцы одержали лишь 1 победу. Однако к январю они уже смогли войти в топ-5 турнирной таблицы благодаря стараниям нового тренера Джона ван ’т Схипа — с момента его назначения команда не проиграла ни одного матча в лиге.

Клуб решил, что опытный полузащитник может помочь им еще улучшить свои результаты, и подписал его на 18 месяцев. После оформления сделки Хендерсон сказал прессе:

«Это был тяжелый год для «Аякса». Как и последние шесть месяцев для меня. Так что, надеюсь, мы сможем помочь друг другу продвинуться вперед и добиться успеха».

Джеррард не хотел расставаться с экс-капитаном «Ливерпуля», но ему пришлось смириться с его решением. Однако печаль была недолгой, ведь теперь вместо Хендо Стивен планирует подписать двух игроков «красных».