«Это было тяжелое время для «Аякса» и меня». Первые слова Хендерсона после перехода в амстердамский клуб
В Саудовской Аравии грустит один Джеррард.
Краткий этап карьеры Джордана Хендерсона на Ближнем Востоке подошел к концу. 6 месяцев назад полузащитник перешел в «Аль-Иттифак», чтобы поработать под руководством старого товарища и легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Однако хавбек явно не смог адаптироваться к саудовской профессиональной лиге и при первой же возможности уехал обратно в Европу.
Хендерсона подписал «Аякс», ужасающе начавший сезон: в 8 стартовых матчах амстердамцы одержали лишь 1 победу. Однако к январю они уже смогли войти в топ-5 турнирной таблицы благодаря стараниям нового тренера Джона ван ’т Схипа — с момента его назначения команда не проиграла ни одного матча в лиге.
Клуб решил, что опытный полузащитник может помочь им еще улучшить свои результаты, и подписал его на 18 месяцев. После оформления сделки Хендерсон сказал прессе:
«Это был тяжелый год для «Аякса». Как и последние шесть месяцев для меня. Так что, надеюсь, мы сможем помочь друг другу продвинуться вперед и добиться успеха».
Джеррард не хотел расставаться с экс-капитаном «Ливерпуля», но ему пришлось смириться с его решением. Однако печаль была недолгой, ведь теперь вместо Хендо Стивен планирует подписать двух игроков «красных».
Но никто, никто кроме Хендерсона даже и не думал ставить свои интересы выше интересов клуба. Никто не выдавал таких интервью кроме вот этого "капитана". Никто не говорил, что в клубе с ограниченным по баблу бюджетом, но при этом борющегося за трофеи, 33-летнему игроку, звезд с неба никогда не хватавшему, должен быть гарантирован старт... С чего? У него новая пятка обновилась и теперь не болит? У него появилась второе сердце и теперь он может бегать 50+ матчей за сезон как 20-ти летний?
Этот фейл с Саудитами и баблом - просто квинтэссенция его самолюбия и гордыни. Обиженный на Ливерпуль уехал за баблом в определенные условия, но внезапно Саудовская Аравия оказалась государством в пустыне со своей культурой и спецификой. Для Джордана оказалось неожиданностью, что британский дождь отказался собирать чемоданы и не полетел вместе с ним до Эр-Рияда.
В итоге Амстердам, Аякс и фейспалм конкретно от меня - фана Ливерпуля. Я до сих пор считаю, что если бы у Хендо не было бы гордыни и он готов был бы сидеть, выходя в моменты спадов Собослаи и Мак Алистера, клуб бы играл стабильнее и вариативнее в центре. Потому что был бы какой-то плавный переход, и опция плана Б у Клоппа по типу - "Если игра в центре не пойдет, то выйдет Хендо - будем играть по-старому". Но на план Б у нас Джонс с Элиоттом - им за это спасибо и пожелания успехов, пацаны прогрессируют, нужно больше. Хендо же - просто позор.
И да - хендо делает всю эту дичь только по одной причине - он хочет поехать на евро и играть за сборную. Потому что его перформанс в Аравии никому не интересен и легче взять того же Джонса или любого молодого, а не его.
Ну а вью - я читал, я посчитал это нытьем, обидой и неуважением к клубу.
Он ушел, и чисто по моим ощущениям, клубу стало легче в плане атмосферы. Причем в комментариях на канале, не одна я это отмечаю, а многие англоязычные пользователи.
Так что, останься он, ещё спорно, был ли бы такой профит. Ментальная составляющая не меньше важна.
Хендо не просто начал выпадать - Хендо начал сдавать, а матчи за счёт именно Хендерсона Ливерпуль не выигрывал никогда.