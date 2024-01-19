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«Это было тяжелое время для «Аякса» и меня». Первые слова Хендерсона после перехода в амстердамский клуб

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В Саудовской Аравии грустит один Джеррард.

Краткий этап карьеры Джордана Хендерсона на Ближнем Востоке подошел к концу. 6 месяцев назад полузащитник перешел в «Аль-Иттифак», чтобы поработать под руководством старого товарища и легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Однако хавбек явно не смог адаптироваться к саудовской профессиональной лиге и при первой же возможности уехал обратно в Европу.

Хендерсона подписал «Аякс», ужасающе начавший сезон: в 8 стартовых матчах амстердамцы одержали лишь 1 победу. Однако к январю они уже смогли войти в топ-5 турнирной таблицы благодаря стараниям нового тренера Джона ван ’т Схипа — с момента его назначения команда не проиграла ни одного матча в лиге.

Клуб решил, что опытный полузащитник может помочь им еще улучшить свои результаты, и подписал его на 18 месяцев. После оформления сделки Хендерсон сказал прессе:

«Это был тяжелый год для «Аякса». Как и последние шесть месяцев для меня. Так что, надеюсь, мы сможем помочь друг другу продвинуться вперед и добиться успеха».

Джеррард не хотел расставаться с экс-капитаном «Ливерпуля», но ему пришлось смириться с его решением. Однако печаль была недолгой, ведь теперь вместо Хендо Стивен планирует подписать двух игроков «красных».

10 комментариев
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Из Ливерпуля люди уходили по-разному - были проводы как у Вейналдума, были обиды на клуб был Окс, был Кент, были разочарования у Клоппа как в случае с Джаном, были теплые проводы Лукаса, Лалланы, Милнера, были чуть ли не слезы и ощущения, что ушла эпоха и клуб больше не будет прежним - как в случае с Фирмино.
Но никто, никто кроме Хендерсона даже и не думал ставить свои интересы выше интересов клуба. Никто не выдавал таких интервью кроме вот этого "капитана". Никто не говорил, что в клубе с ограниченным по баблу бюджетом, но при этом борющегося за трофеи, 33-летнему игроку, звезд с неба никогда не хватавшему, должен быть гарантирован старт... С чего? У него новая пятка обновилась и теперь не болит? У него появилась второе сердце и теперь он может бегать 50+ матчей за сезон как 20-ти летний?
Этот фейл с Саудитами и баблом - просто квинтэссенция его самолюбия и гордыни. Обиженный на Ливерпуль уехал за баблом в определенные условия, но внезапно Саудовская Аравия оказалась государством в пустыне со своей культурой и спецификой. Для Джордана оказалось неожиданностью, что британский дождь отказался собирать чемоданы и не полетел вместе с ним до Эр-Рияда.
В итоге Амстердам, Аякс и фейспалм конкретно от меня - фана Ливерпуля. Я до сих пор считаю, что если бы у Хендо не было бы гордыни и он готов был бы сидеть, выходя в моменты спадов Собослаи и Мак Алистера, клуб бы играл стабильнее и вариативнее в центре. Потому что был бы какой-то плавный переход, и опция плана Б у Клоппа по типу - "Если игра в центре не пойдет, то выйдет Хендо - будем играть по-старому". Но на план Б у нас Джонс с Элиоттом - им за это спасибо и пожелания успехов, пацаны прогрессируют, нужно больше. Хендо же - просто позор.
+16
-3
+13
Прямо тяжелый! Чесанул посреди предсезонки за бабками, тупанул с островными налогами, охаял Лив и соскочил в Аякс. Талантище, блин
+6
-4
+2
Ответ kotopandych
Думать об укомплектовании состава не его проблема. Клуб сам себя загнал в эту ситуацию и, как оказалось, со вполне понятным планом, разве что Эндо оказался импровизацией. У игрока же своя жизнь и своя карьера, не ему переживать как там клуб, вертящий сотнями миллионов долларов в год, будет себе полузащиту обновлять.
Понятно это если был бы рядовой игрок, а он же кэпом был. Если бы также, как Милнер или Фирмино отработал свой контракт и искал где лучше, его бы проводили с почестями и слово никто не сказал
+2
0
+2
Ответ Зоновский петух
Что за ахинею ты несешь? Ты интервью читал вообще? Капитан ушел, принес деньги родному клубу. Не захотел играть на вторых ролях и что? Не все как Милнер готовы сидеть на скамейке. И Джеррард кстати не захотел. Хватит на основании своих фантазий нести бред.
Джеррард не хотел сидеть??? Джеррард год поиграл в МЛС и закончил. Джеррарда замучали травмы и он тупо ушёл. Ушёл не в АПЛ, а тупо доигрывать, и не возвращался потом в какой-нибудь Сити, как Лэмпард или через Аравию в Аякс ради бабла и практики.
И да - хендо делает всю эту дичь только по одной причине - он хочет поехать на евро и играть за сборную. Потому что его перформанс в Аравии никому не интересен и легче взять того же Джонса или любого молодого, а не его.
Ну а вью - я читал, я посчитал это нытьем, обидой и неуважением к клубу.
+2
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+2
Ответ Live_Kost
Ещё по всем пабликам транслировали, что Хендо вернулся на предсезонку раньше остальных и начал готовиться к новому сезону, что он в хорошей физической форме. Все обрадовались, а он взял и ни с чего свалил в другой клуб, зная что уходят Фабиньо, Милнер, Окс, Кейта, зная что оставляет дыру в центре поля
Думать об укомплектовании состава не его проблема. Клуб сам себя загнал в эту ситуацию и, как оказалось, со вполне понятным планом, разве что Эндо оказался импровизацией. У игрока же своя жизнь и своя карьера, не ему переживать как там клуб, вертящий сотнями миллионов долларов в год, будет себе полузащиту обновлять.
+1
0
+1
Ответ BillShen
Из Ливерпуля люди уходили по-разному - были проводы как у Вейналдума, были обиды на клуб был Окс, был Кент, были разочарования у Клоппа как в случае с Джаном, были теплые проводы Лукаса, Лалланы, Милнера, были чуть ли не слезы и ощущения, что ушла эпоха и клуб больше не будет прежним - как в случае с Фирмино. Но никто, никто кроме Хендерсона даже и не думал ставить свои интересы выше интересов клуба. Никто не выдавал таких интервью кроме вот этого "капитана". Никто не говорил, что в клубе с ограниченным по баблу бюджетом, но при этом борющегося за трофеи, 33-летнему игроку, звезд с неба никогда не хватавшему, должен быть гарантирован старт... С чего? У него новая пятка обновилась и теперь не болит? У него появилась второе сердце и теперь он может бегать 50+ матчей за сезон как 20-ти летний? Этот фейл с Саудитами и баблом - просто квинтэссенция его самолюбия и гордыни. Обиженный на Ливерпуль уехал за баблом в определенные условия, но внезапно Саудовская Аравия оказалась государством в пустыне со своей культурой и спецификой. Для Джордана оказалось неожиданностью, что британский дождь отказался собирать чемоданы и не полетел вместе с ним до Эр-Рияда. В итоге Амстердам, Аякс и фейспалм конкретно от меня - фана Ливерпуля. Я до сих пор считаю, что если бы у Хендо не было бы гордыни и он готов был бы сидеть, выходя в моменты спадов Собослаи и Мак Алистера, клуб бы играл стабильнее и вариативнее в центре. Потому что был бы какой-то плавный переход, и опция плана Б у Клоппа по типу - "Если игра в центре не пойдет, то выйдет Хендо - будем играть по-старому". Но на план Б у нас Джонс с Элиоттом - им за это спасибо и пожелания успехов, пацаны прогрессируют, нужно больше. Хендо же - просто позор.
👍🏻
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Ответ BillShen
Из Ливерпуля люди уходили по-разному - были проводы как у Вейналдума, были обиды на клуб был Окс, был Кент, были разочарования у Клоппа как в случае с Джаном, были теплые проводы Лукаса, Лалланы, Милнера, были чуть ли не слезы и ощущения, что ушла эпоха и клуб больше не будет прежним - как в случае с Фирмино. Но никто, никто кроме Хендерсона даже и не думал ставить свои интересы выше интересов клуба. Никто не выдавал таких интервью кроме вот этого "капитана". Никто не говорил, что в клубе с ограниченным по баблу бюджетом, но при этом борющегося за трофеи, 33-летнему игроку, звезд с неба никогда не хватавшему, должен быть гарантирован старт... С чего? У него новая пятка обновилась и теперь не болит? У него появилась второе сердце и теперь он может бегать 50+ матчей за сезон как 20-ти летний? Этот фейл с Саудитами и баблом - просто квинтэссенция его самолюбия и гордыни. Обиженный на Ливерпуль уехал за баблом в определенные условия, но внезапно Саудовская Аравия оказалась государством в пустыне со своей культурой и спецификой. Для Джордана оказалось неожиданностью, что британский дождь отказался собирать чемоданы и не полетел вместе с ним до Эр-Рияда. В итоге Амстердам, Аякс и фейспалм конкретно от меня - фана Ливерпуля. Я до сих пор считаю, что если бы у Хендо не было бы гордыни и он готов был бы сидеть, выходя в моменты спадов Собослаи и Мак Алистера, клуб бы играл стабильнее и вариативнее в центре. Потому что был бы какой-то плавный переход, и опция плана Б у Клоппа по типу - "Если игра в центре не пойдет, то выйдет Хендо - будем играть по-старому". Но на план Б у нас Джонс с Элиоттом - им за это спасибо и пожелания успехов, пацаны прогрессируют, нужно больше. Хендо же - просто позор.
Ещё по всем пабликам транслировали, что Хендо вернулся на предсезонку раньше остальных и начал готовиться к новому сезону, что он в хорошей физической форме. Все обрадовались, а он взял и ни с чего свалил в другой клуб, зная что уходят Фабиньо, Милнер, Окс, Кейта, зная что оставляет дыру в центре поля
0
0
0
Ответ BillShen
Из Ливерпуля люди уходили по-разному - были проводы как у Вейналдума, были обиды на клуб был Окс, был Кент, были разочарования у Клоппа как в случае с Джаном, были теплые проводы Лукаса, Лалланы, Милнера, были чуть ли не слезы и ощущения, что ушла эпоха и клуб больше не будет прежним - как в случае с Фирмино. Но никто, никто кроме Хендерсона даже и не думал ставить свои интересы выше интересов клуба. Никто не выдавал таких интервью кроме вот этого "капитана". Никто не говорил, что в клубе с ограниченным по баблу бюджетом, но при этом борющегося за трофеи, 33-летнему игроку, звезд с неба никогда не хватавшему, должен быть гарантирован старт... С чего? У него новая пятка обновилась и теперь не болит? У него появилась второе сердце и теперь он может бегать 50+ матчей за сезон как 20-ти летний? Этот фейл с Саудитами и баблом - просто квинтэссенция его самолюбия и гордыни. Обиженный на Ливерпуль уехал за баблом в определенные условия, но внезапно Саудовская Аравия оказалась государством в пустыне со своей культурой и спецификой. Для Джордана оказалось неожиданностью, что британский дождь отказался собирать чемоданы и не полетел вместе с ним до Эр-Рияда. В итоге Амстердам, Аякс и фейспалм конкретно от меня - фана Ливерпуля. Я до сих пор считаю, что если бы у Хендо не было бы гордыни и он готов был бы сидеть, выходя в моменты спадов Собослаи и Мак Алистера, клуб бы играл стабильнее и вариативнее в центре. Потому что был бы какой-то плавный переход, и опция плана Б у Клоппа по типу - "Если игра в центре не пойдет, то выйдет Хендо - будем играть по-старому". Но на план Б у нас Джонс с Элиоттом - им за это спасибо и пожелания успехов, пацаны прогрессируют, нужно больше. Хендо же - просто позор.
Что за ахинею ты несешь? Ты интервью читал вообще? Капитан ушел, принес деньги родному клубу. Не захотел играть на вторых ролях и что? Не все как Милнер готовы сидеть на скамейке. И Джеррард кстати не захотел. Хватит на основании своих фантазий нести бред.
+2
-2
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Ответ BillShen
Из Ливерпуля люди уходили по-разному - были проводы как у Вейналдума, были обиды на клуб был Окс, был Кент, были разочарования у Клоппа как в случае с Джаном, были теплые проводы Лукаса, Лалланы, Милнера, были чуть ли не слезы и ощущения, что ушла эпоха и клуб больше не будет прежним - как в случае с Фирмино. Но никто, никто кроме Хендерсона даже и не думал ставить свои интересы выше интересов клуба. Никто не выдавал таких интервью кроме вот этого "капитана". Никто не говорил, что в клубе с ограниченным по баблу бюджетом, но при этом борющегося за трофеи, 33-летнему игроку, звезд с неба никогда не хватавшему, должен быть гарантирован старт... С чего? У него новая пятка обновилась и теперь не болит? У него появилась второе сердце и теперь он может бегать 50+ матчей за сезон как 20-ти летний? Этот фейл с Саудитами и баблом - просто квинтэссенция его самолюбия и гордыни. Обиженный на Ливерпуль уехал за баблом в определенные условия, но внезапно Саудовская Аравия оказалась государством в пустыне со своей культурой и спецификой. Для Джордана оказалось неожиданностью, что британский дождь отказался собирать чемоданы и не полетел вместе с ним до Эр-Рияда. В итоге Амстердам, Аякс и фейспалм конкретно от меня - фана Ливерпуля. Я до сих пор считаю, что если бы у Хендо не было бы гордыни и он готов был бы сидеть, выходя в моменты спадов Собослаи и Мак Алистера, клуб бы играл стабильнее и вариативнее в центре. Потому что был бы какой-то плавный переход, и опция плана Б у Клоппа по типу - "Если игра в центре не пойдет, то выйдет Хендо - будем играть по-старому". Но на план Б у нас Джонс с Элиоттом - им за это спасибо и пожелания успехов, пацаны прогрессируют, нужно больше. Хендо же - просто позор.
А мне наоборот кажется, исходя из просмотров клубных закулисных видео, что атмосфера при новом капитане и вице-капитане в клубе стала легче, здоровее, позитивнее. Хендерсон последние сезоны был уж слишком эмоционален, много всей этой "общественной" показухи и слов, лицемерные улыбки во весь рот и все такое, сам к тому же часто сидел на скамейке. Думаю, многие в клубе думали также, ну что это за капитан, который не на поле. И я соглашусь с этим. Какие бы заслуги не были - капитан должен играть и быть примером, ведь у молодых, того же ТТА, есть амбиции в тч капитанские, и это нормально. А отобрать у Хендерсона повязку с концами не хватало смелости. Вот и получалось, что в последние сезоны на поле с ней выходил ВВД, тк Хендо и Миллер были на скамейке.

Он ушел, и чисто по моим ощущениям, клубу стало легче в плане атмосферы. Причем в комментариях на канале, не одна я это отмечаю, а многие англоязычные пользователи.

Так что, останься он, ещё спорно, был ли бы такой профит. Ментальная составляющая не меньше важна.
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Ответ ancora85
А мне наоборот кажется, исходя из просмотров клубных закулисных видео, что атмосфера при новом капитане и вице-капитане в клубе стала легче, здоровее, позитивнее. Хендерсон последние сезоны был уж слишком эмоционален, много всей этой "общественной" показухи и слов, лицемерные улыбки во весь рот и все такое, сам к тому же часто сидел на скамейке. Думаю, многие в клубе думали также, ну что это за капитан, который не на поле. И я соглашусь с этим. Какие бы заслуги не были - капитан должен играть и быть примером, ведь у молодых, того же ТТА, есть амбиции в тч капитанские, и это нормально. А отобрать у Хендерсона повязку с концами не хватало смелости. Вот и получалось, что в последние сезоны на поле с ней выходил ВВД, тк Хендо и Миллер были на скамейке. Он ушел, и чисто по моим ощущениям, клубу стало легче в плане атмосферы. Причем в комментариях на канале, не одна я это отмечаю, а многие англоязычные пользователи. Так что, останься он, ещё спорно, был ли бы такой профит. Ментальная составляющая не меньше важна.
В истории Ливерпуля повязку отбирали от Хююпия и отдавали Джеррарду. Я думаю, что в сегодняшнем Ливерпуле повязку можно было бы и официально отдать от Хендо Вирджилу. Тут вопрос в амбициях и клубе. Если бы Ливерпуль был МС или ПСЖ - вопросов нет, ты капитан, звёзды приходят и уходят - они наемники. Но это Ливерпуль - тут каждый трансфер и каждый игрок важен и если кто-то выпадает, команда сразу теряет в качестве.
Хендо не просто начал выпадать - Хендо начал сдавать, а матчи за счёт именно Хендерсона Ливерпуль не выигрывал никогда.
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