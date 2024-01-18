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Как Винисиус помогает «Реалу» с трансфером Дэвиса? Он делал то же самое с Беллингемом

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Все понимают, что второй трансферной целью «Реала» после Килиана Мбаппе стал Альфонсо Дэвис.

Relevo сообщает, что Винисиус помогает «Мадриду» переманить игрока «Баварии». Футболисты часто общаются, и бразильца не раз видели вместе с канадцем.

Вини пытается убедить Дэвиса присоединиться к «Реалу». Перед тем как Джуд Беллингем перебрался на «Бернабеу», его также неоднократно видели на мероприятиях с Винисиусом.

Relevo добавляет, что «Мадрид» готовится сделать предложение по левому защитнику «Баварии» летом. До конца его контракта остается всего год, так цена будет оптимальной.

13 комментариев
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Ответ GibsonFlyingV
А нужен ли Дэвис, когда есть такой Ферлан Менди?
Нужен! Менди не стабилен, а Дэвис намного выше уровнем.
+15
-1
+14
А нужен ли Дэвис, когда есть такой Ферлан Менди?
+11
-4
+7
Ответ Miko Kudayberdiev
Нужен! Менди не стабилен, а Дэвис намного выше уровнем.
В обороне Ферлан Менди и стабилен, и лучше Девиса в обороне(и хуже в атаке) - но его проблема в травмах. В ЛаЛиге 60% матчей за 5 лет - мало для игрока старта :(
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Ответ Miko Kudayberdiev
Нужен! Менди не стабилен, а Дэвис намного выше уровнем.
Менди так-то очень стабилен, просто травматичен.
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+2
Ответ Miko Kudayberdiev
Нужен! Менди не стабилен, а Дэвис намного выше уровнем.
По игре в обороне Менди даст прикурить и Девису, и Франу. В атакующем плане канадец явно сильнее, вопросов нет. Но тут тогда вполне резонный вопрос. А так ли нужен атакующий Девис на тот же фланг, где и так Вини к обороне имеет посредственное отношение, а скорости и так хватает?!
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Ответ GibsonFlyingV
А нужен ли Дэвис, когда есть такой Ферлан Менди?
Ферлан типичный игрок-халявщик очень много сидел в лазарете и перед истечением контракта выжимает из себя всё, если его продлить опять будет фигней заниматься.
Никогда нельзя таким игрокам предлагать контракт.
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REAL MADRID BLACK 🙂
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молодец вини действуй
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Ответ GibsonFlyingV
А нужен ли Дэвис, когда есть такой Ферлан Менди?
При каком таком Менди? Хронику ? Или бесполезному в атаке ?
При нынешней схеме , без разницы придет Мбаппе летом или нет , очевидно Мадриду нужен будет латераль который закроет всю бровку . Менди номинально это делает , как и Фран , но кпд в атаке очень низкий , качество работы с мячом тоже не на уровне игрока Мадрида , именно поэтому Дэвис нужен .
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