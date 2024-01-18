Как Винисиус помогает «Реалу» с трансфером Дэвиса? Он делал то же самое с Беллингемом
Все понимают, что второй трансферной целью «Реала» после Килиана Мбаппе стал Альфонсо Дэвис.
Relevo сообщает, что Винисиус помогает «Мадриду» переманить игрока «Баварии». Футболисты часто общаются, и бразильца не раз видели вместе с канадцем.
Вини пытается убедить Дэвиса присоединиться к «Реалу». Перед тем как Джуд Беллингем перебрался на «Бернабеу», его также неоднократно видели на мероприятиях с Винисиусом.
Relevo добавляет, что «Мадрид» готовится сделать предложение по левому защитнику «Баварии» летом. До конца его контракта остается всего год, так цена будет оптимальной.
Никогда нельзя таким игрокам предлагать контракт.
При нынешней схеме , без разницы придет Мбаппе летом или нет , очевидно Мадриду нужен будет латераль который закроет всю бровку . Менди номинально это делает , как и Фран , но кпд в атаке очень низкий , качество работы с мячом тоже не на уровне игрока Мадрида , именно поэтому Дэвис нужен .