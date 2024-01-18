Как Винисиус помогает «Реалу» с трансфером Дэвиса? Он делал то же самое с Беллингемом

Все понимают, что второй трансферной целью «Реала» после Килиана Мбаппе стал Альфонсо Дэвис.

Relevo сообщает, что Винисиус помогает «Мадриду» переманить игрока «Баварии». Футболисты часто общаются, и бразильца не раз видели вместе с канадцем.

Вини пытается убедить Дэвиса присоединиться к «Реалу». Перед тем как Джуд Беллингем перебрался на «Бернабеу», его также неоднократно видели на мероприятиях с Винисиусом.

Relevo добавляет, что «Мадрид» готовится сделать предложение по левому защитнику «Баварии» летом. До конца его контракта остается всего год, так цена будет оптимальной.