«Вызывает уважение». Вальверде рассказал о поведении игроков «Барсы» после класико

Матчи между мадридским «Реалом» и «Барсой» традиционно очень напряженные – история противостояния настолько великая, что каждая игра этих команд ценится по-особенному. Проигравшим обидно, а шанс отыграться часто появляется только через несколько месяцев.

Уметь принимать поражения – достойный навык, именно за это Феде Вальверде похвалил игроков «Барсы» после финала Суперкубка Испании, где «Мадрид» победил 4:1.

«Игроки «Барсы» вели себя очень хорошо после поражения, это вызывает уважение», – сказал Вальверде.