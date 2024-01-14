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«Вызывает уважение». Вальверде рассказал о поведении игроков «Барсы» после класико

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Матчи между мадридским «Реалом» и «Барсой» традиционно очень напряженные – история противостояния настолько великая, что каждая игра этих команд ценится по-особенному. Проигравшим обидно, а шанс отыграться часто появляется только через несколько месяцев.

Уметь принимать поражения – достойный навык, именно за это Феде Вальверде похвалил игроков «Барсы» после финала Суперкубка Испании, где «Мадрид» победил 4:1.

«Игроки «Барсы» вели себя очень хорошо после поражения, это вызывает уважение», – сказал Вальверде.

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