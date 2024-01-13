Гаспачо
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«Реал» сильнее, когда «Барса» сильнее». Хави похвалил «Мадрид» перед финалом Суперкубка

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Хави уже пресс-конференцию перед финалом Суперкубка Испании. В одном из ответов испанец подчернкул конкурентоспособность соперника:

«У меня такое чувство, что «Мадрид» становится сильнее, когда сильнее «Барса». С тех пор как я нахожусь на этом посту, если мы выигрывали какой-либо титул, то должны были пройти через «Реал Мадрид». В прошлом году в финале кубка, также в чемпионате мы должны были победить их...

Они реагируют, когда видят сильную «Барсу». Все очень равны, в том числе и в плане титулов. В прошлом году мы завоевали два титула, постараемся и в этом. Они сильнее, когда мы сильнее».

2 комментария
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Это ведь правда. По сути ЛаЛига вообще превратилась бы в подобие Бундес лиги и уступала ей. А если убрать обе то уровень бы был схож Нидерландам и Португалии. Наверно тяжело любителям этих клубов признавать это, но это так. При этом класико самый сильный матч вне чемпионатов. По тому как два самых сильных клуба в лиге встречаются. В АПЛ по другому. МЮ, Челси сразу выбыли из гонки, но в зрелищности и интриги все более чем хорошо. Появилась Вилла, Тоттенхэм интересен. В прошлый год не было Ливерпуля и Челси, но Брайтон, Ньюкасл показали себя отлично. То есть внимание к этой лиге и сила особо не от кого конкретно не зависит. Бундес лиге тоже стоит задуматься и делать конкурентную и сильную лигу чем чемпионат одного клуба как и Лига 1. Вот посмотрите на Серию А. Она уже отлично справляется. Хоть и уровень все же отстает от топ клубов значительно.
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