«Реал» сильнее, когда «Барса» сильнее». Хави похвалил «Мадрид» перед финалом Суперкубка

Хави уже пресс-конференцию перед финалом Суперкубка Испании. В одном из ответов испанец подчернкул конкурентоспособность соперника:

«У меня такое чувство, что «Мадрид» становится сильнее, когда сильнее «Барса». С тех пор как я нахожусь на этом посту, если мы выигрывали какой-либо титул, то должны были пройти через «Реал Мадрид». В прошлом году в финале кубка, также в чемпионате мы должны были победить их...

Они реагируют, когда видят сильную «Барсу». Все очень равны, в том числе и в плане титулов. В прошлом году мы завоевали два титула, постараемся и в этом. Они сильнее, когда мы сильнее».