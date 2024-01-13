Гаспачо
Блог

Подготовка к класико идет полным ходом. Хави и Анчелотти провели совместную фотосессию, а затем обменялись любезностями

Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хави Хави
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы Клубы
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Класико Класико
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

14 января в Эр-Рияде состоится финал Суперкубка Испании. На поле встретятся «Мадрид» и «Барселона».

В преддверии класико тренеры соперников встретились и сделали парочку совместных фото.

Затем специалисты разошлись по пресс-конференциям, где обменялись любезностями. Хави сделал Карло комплимент:

«Анчелотти – один из лучших тренеров в мире. Мы одинаково смотрим на футбол, но наши методы разные. Никто не станет говорить плохо об Анчелотти, он оставил свой след во всех странах [где работал]. Я испытываю к нему огромное уважение».

Итальянец тоже похвалил тренера соперника:

«Хави выполняет оптимальную работу. У него нет такого опыта, как у меня, потому что он очень молод. Его карьера была очень хорошей, это помогало ему быть одним из лучших полузащитников в мире. То, как он видел футбол, помогает ему сейчас».

Класико стартует в 22:00 по Москве. Встречу обслужит арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

Как считаете, кто заберет трофей?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трофей СУПЕРКУБОК 2024г. - заберет Барса, при всем уважении к папе Карло и Реалу:)
+3
-1
+2
Мир между этими клубами наверное не наступит даже если матч закончится в ничью и вымрут все ГОМОснайперы
+2
-1
+1
Молодцы 👏
+2
-1
+1
Ответ Rachid
Трофей СУПЕРКУБОК 2024г. - заберет Барса, при всем уважении к папе Карло и Реалу:)
Давайте всё таки не будем гадать, а будем надеяться на зрелищный матч который останется в нашей памяти, без судейских скандалов и без травм! Удачи обеим командам
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий