Подготовка к класико идет полным ходом. Хави и Анчелотти провели совместную фотосессию, а затем обменялись любезностями

14 января в Эр-Рияде состоится финал Суперкубка Испании. На поле встретятся «Мадрид» и «Барселона».

В преддверии класико тренеры соперников встретились и сделали парочку совместных фото.

Затем специалисты разошлись по пресс-конференциям, где обменялись любезностями. Хави сделал Карло комплимент:

«Анчелотти – один из лучших тренеров в мире. Мы одинаково смотрим на футбол, но наши методы разные. Никто не станет говорить плохо об Анчелотти, он оставил свой след во всех странах [где работал]. Я испытываю к нему огромное уважение».

Итальянец тоже похвалил тренера соперника:

«Хави выполняет оптимальную работу. У него нет такого опыта, как у меня, потому что он очень молод. Его карьера была очень хорошей, это помогало ему быть одним из лучших полузащитников в мире. То, как он видел футбол, помогает ему сейчас».

Класико стартует в 22:00 по Москве. Встречу обслужит арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

Как считаете, кто заберет трофей?