Засланный казачок. «Мадрид» отправил на матч «Барсы» и «Осасуны» своего сотрудника с особой миссией

В Саудовской Аравии проходит Суперкубок Испании. В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3, вырвав победу уже в овертайме.

«Барселона» и «Осасуна» оказались скромнее. «Блауграна» забила сопернику два безответных мяча – отличились Левандовски и Ямаль. За полуфиналом Суперкубка внимательно следил представитель «королевского клуба», сообщил журналист El Chiringuito:

«Мадридский «Реал» проникает на матч «Барселоны» и «Осасуны». Сотрудник «Реала» записывает игру на тактическую камеру».

Каталонцы, кстати, тоже практикуют такой футбольный шпионаж. По сведениям Diario AS, Хави отправил аналитиков следить за «сливочными» во время их схватки с «Атлетико».

«Барселона» и «Мадрид» сыграют в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде 14 января.

Тогда и узнаем, чья агентура оказалась лучше.