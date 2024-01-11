Гаспачо
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Это, возможно, самое впечатляющее футбольное поле, которое вы видели: расположено в одном из живописнейших мест Индии😍😍😍

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Футбольный оазис.

Штат Керала можно справедливо назвать одной из самых привлекательных частей в Индии. По данным канала National Geographic, он входит в ТОП-10 райских уголков мира. Появление штата датируется 1956 годом в качестве автономии народов малаялам, что в переводе на русский означает «земля кокосовых орехов».

Пляж Варкала, Керала, Индия

Территория растянута на 590 километров вдоль моря с огромным количеством пляжей. В восточной части созданы чайные плантации. Керала располагается между Западными гатами и Лаккадивским морем. Самой высокой точкой является гора Анамуди, она возвышается на 2695 метров над уровнем моря.

Штат Керала в Индии – место для медитаций и отдыха

Именно здесь расположено одно из самых красивых футбольных полей мира - игроки упражняются с мячом на участке земли, окруженном водой.

В Керале есть и одноименный футбольный клуб с не таким живописным, но очень вместительным стадионом на 80 тысяч мест.

Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi) - Wikipedia
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