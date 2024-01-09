🔥 «Хочу придушить себя, когда вспоминаю, что Лаутаро и Мхитарян играют, а Алексис сидит на скамейке». Видаль посоветовал Санчесу покинуть «Интер»

Экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Артуро Видаль продолжает поджигать медиапространство.

Чилиец ведет канал на популярном стриминговом сервисе, где часто не стесняется в выражениях, касательно тех или иных футбольных событий.

Недавно он выразил озабоченность по поводу партнера по сборной Чили Алексиса Санчеса, который в настоящее время играет в «Интере». Видаль посоветовал нападающему подумать о том, чтобы покинуть свой клуб, предполагая, что это может быть лучшим шагом для него.

«Я сказал ему не возвращаться в Италию, но он упрям: если ты слышишь меня, Алексис, уходи из «Интера», ты не нужен Индзаги. Как Лаутаро может играть вместо Алексиса?

Мартинес - хороший нападающий, но как Санчес может не играть в «Интере»? На поле Мхитарян, а не Алексис. Я хочу придушить себя, думая об этом», - заявил Видаль.

Что посоветуете Санчесу?