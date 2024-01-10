Гаспачо
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У экс-игрока «Ростова» снова проблемы из-за даты рождения: выяснилось, что он был рожден своей матерью через 4 года после ее смерти🤦🏼‍♂️😱🤯

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Что?!!

История с Гелором Канга началась еще в 2021 году - бывший полузащитник «Ростова» был обвинен в подделке документов.

Представители Демократической Республики Конго утверждали, что Канга изменил свое имя, дату рождения и гражданство.

Официально футболисту «Црвены Звезды» 30 лет, он родился 1 сентября 1990 года в Габоне. Однако ДР Конго тогда предъявила документы, на которых указано, что игрока зовут Киаку Киаку Киангана, и он родился в Конго в октябре 1985 года.

Тогда факт подделки документов доказан не был, но конголезцы не успокоились.

Все дело в том, что по официальным документам мать игрока скончалась в 1986 году (изначально предполагалось, что она инсценировала свою смерть), а Канга родился в 1990. Теперь футболисту предстоит объяснить африканским чиновникам, как он «смог» родиться через 4 года после смерти собственной матери

2 комментария
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