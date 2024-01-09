В Испании детей все чаще называют Килианом. Из футбольных имен самое популярное − Лео, но есть Зинедины и даже Зиданы

Первый ребенок, родившейся в Испании в 2024 году, появился на свет в городе Виго на северо-западе страны. Отец малыша как добропорядочный поклонник футбола назвал сына в честь капитана сборной Франции – Килиана Мбаппе.

«Мы рассматривали другие имена, например, Энцо, но они все уже слишком заезжены, поэтому мы выбрали более оригинальное имя», – рассказал журналистам папа испанского Килиана. Почему выбор пары пал на имя футболиста «ПСЖ» – загадка.

Но в Испании прослеживается четкая тенденция: с каждым годом в стране рождается все больше Килианов.

Журналисты Relevo выяснили, что в Испании родились 679 Килианов, из которых 292 появились на свет в последнее десятилетие. За последние три года в Испании родилось на 13 Килианов больше, чем за всю предыдущую декаду.

В 80-е годы в стране было всего пять человек с такими именем, сюда включены и дети иностранных граждан. Разумеется, родители не всех Килианов называли своих детей в честь Мбаппе, но связь с вингером «ПСЖ» просматривается. Особенно, если учитывать, что средний возраст испанских Килианов составляет 4,5 года – совпадает со стремительным взлетом карьеры французского игрока.

Главным футбольным именем Испании остается Лионель и его укороченная версия – Лео. Краткая форма, кстати, пользуется большей популярностью у жителей королевства. В 80-е годы в Испании родилось 47 Лео, а двумя десятилетиями позже их стало 20 348. Эксперты связывают популярность имени Лео с модой на сокращенные имена. Это также объясняет рост популярности имени Хави в период, когда нынешний тренер «Барсы» был игроком.

На поле битвы за имена младенцев Месси серьезно обошел Роналду. В 2010-х годах младенцев с именем Криштиану было в три раза больше, чем в 2000-х годах, но их было всего 61. Детей с именем Роналду, Роналдо Назарио и Роналдиньо в Испании не оказалось.

Зато Неймаров в королевстве стало на 209 больше за то время, что бразилец был в «блаугране». Такая же история с Каримом – детей стали активно называть этим именем, когда Бензема блистал в «Мадриде». А вот имя Лука тут стоит особняком. Возможно, популярность имени и связана с Модричем, но Лука – баскский аналог Лукаса, одного из самых популярных имен среди местных жителей.

Имя Икер стало особенно популярным у испанских родителей, когда за «Реал» выступал Касильяс: в 90-х годах родилось 3 578 Икеров, а в 2000-х их число приблизилось к 20 тысячам. В тот же период в Испанию французские аисты завезли 28 Зинединов и 14 Зиданов.

Назвать дочку Айтаной – испанский тренд. В 90-е годы их было 1 749. В 2010-х годах это число увеличилось почти в девять раз. С Алексией ситуация похожая. В данных случаях родителей вдохновляли футболистки женской «Барсы» – Бонмати и Путельяс.

Еще помните про малыша Килиана – первого испанца, родившегося в Испании в 2024 году? Его отец сказал, что они с женой хотели выбрать для сына оригинальное имя. Как оказалось, тут они не прогадали. Хоть популярность этого имени и растет, но лишь трое из каждых 100 000 детей в Испании – тезки Мбаппе. Так что Мадриде будет сложно встретить Килиана.

По крайней мере, среди местных жителей.