Умер Франц Беккенбауэр. Футбольный мир прощается с легендой

«Внезапно наш мир изменился – он стал темнее, тише, хуже. Рекордмайстер оплакивает потерю Франца Беккенбауэра, несравненного Кайзера, без которого «Бавария» никогда бы не стала тем клубом, которым является сегодня. Покойся с миром, Кайзер», – так «Бавария» сообщила болельщикам о смерти легенды клуба.

В 78 лет из жизни ушел Франц Беккенбауэр – чемпион Германии, обладатель Кубка европейских чемпионов, чемпион Европы и мира, двукратный обладатель «Золотого мяча». Заслуги Кайзера невозможно описать одними титулами. Своей игрой он влюблял болельщиков в футбол, для целых поколений защитников он стал примером.

Футбольный мир скорбит вместе с родными Франца и провожает легенду в последний путь.

Действующие игроки «Баварии»

Маттейс Де Лигт.

Арийон Ибрагимович.

Матис Тель.

Йозуа Киммих: «Покойся с миром, Франц Беккенбауэр! Легенда и пример для всех поколений! Абсолютный идол, о котором всегда будут помнить!»

Джамал Мусиала: «Один из величайших игроков всех времен. Покойся с миром, Кайзер!»

Лерой Сане.

Мануэль Нойер.

Томас Мюллер: «Один из величайших футболистов в истории «Баварии», к сожалению, покинул нас. Покойся с миром, Кайзер Франц. Мы никогда не забудем, что ты сделал для футбола в Германии».

Дайо Упамекано.

Харри Кейн: «За то время, что я провел в клубе, стало очевидно, что он [Беккенбауэр] значит для «Баварии» и для футбола в своей стране. Мои мысли с его родными и друзьями».

Экс-игроки «Баварии», сейчас выступающие за другие клубы

Бенжамен Павар: «Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Легенда футбола, вдохновитель победного менталитета. Для меня было честью носить твой номер в «Баварии».

Давид Алаба: «Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Настоящая легенда и вдохновитель».

Роберт Левандовски.

Легенды «Баварии»

Филипп Лам: «Франц Беккенбауэр добился многого. Он был блестящим футболистом, которому удалось использовать эту игру, чтобы оказать огромное влияние на мир, в котором мы все живем. Как игрок он намного опередил свое время. Как тренер он знал, как донести свою миссию до команды. Чемпионат мира 2006 года, летняя сказка, научил самокритичную нацию снова любить себя. Этот огромный успех был бы невозможен без Франца, и я бесконечно благодарен ему за то, что он позволил мне стать его частью. Я многому научился у Франца Беккенбауэра во всех отношениях, и я с грустью, но благодарностью прощаюсь с величайшей фигурой, которую когда-либо создавал немецкий футбол».

Бастиан Швайнштайгер: «Спасибо тебе за все, Кайзер – я никогда тебя не забуду! Покойся с миром, Франц».

Оливер Кан: «Грустно слышать, что мы потеряли настоящую легенду нашего спорта. Прощай, Франц, спасибо тебе за то, что ты всегда сохранял свою непринужденность и аутентичность».

Лотар Маттеус: «Франц, я буду скучать по тебе. Покойся с миром».

Джером Боатенг: «Покойся с миром, Кайзер».

Джоване Элбер: «Дорогой Франц, для меня было честью познакомиться с тобой. Спасибо за все, что ты сделал для футбола. Покойся с миром, мой друг. Мы будем скучать по тебе».

Франк Рибери: «Прощай, Кайзер! Покойся с миром».

Легенду провожает весь футбольный мир

Серхио Рамос: «Прощай, легенда, первопроходец. Пример для последующих поколений защитников. Покойся с миром, Кайзер».

Лео Месси: «Пусть земля ему будет пухом».

Рональд Араухо.

Джейми Каррагер: «Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. В детстве он был первым иностранным футболистом, о котором я услышал. Ведь если какой-нибудь игрок попытался бы сыграть в обороне, будь то на профессиональном или любительском уровне, я бы услышал: «Он думает, что он Беккенбауэр». Это показывает, какое влияние он оказал на мировой футбол и как он помог изменить эту игру. Легенда».

Гари Линекер: «Очень жаль слышать, что Франц Беккенбауэр скончался. Один из величайших представителей нашей игры. Кайзер был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все – с грацией и очарованием».

Прощай, великий.