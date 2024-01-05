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Араухо доволен своим положением в «Барсе». Но есть фактор, который может заставить его задуматься над уходом из «блауграны»

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Флориан Плеттенберг утверждает, что «Бавария» не потеряла интерес к Рональду Араухо. Мюнхенцы готовы заплатить за защитника более 70 млн евро уже в январское трансферное окно.

При этом в контракте игрока с «Барсой» есть лишь единственный вариант выкупа – 1 млрд евро, утверждает Плеттенберг. Плавающих отступных в соглашении уругвайца нет.

Кристоф Фройнд и Томас Тухель считают, что Рональд может стать таким же важным игроком для обороны Рекордмайстера, как Кейн для атаки, пишет Mundo Deportivo. Мюнхенцы понимают, что перевезти уругвайца в Мюнхен зимой будет практически невозможно, но все же хотят добиться его подписания в следующие трансферные окна. 

Разумеется, многое будет зависеть от желания самого игрока. А Рональд в «Барселоне» чувствует себя прекрасно. Летом защитник стал третьим капитаном «блауграны». Он доволен своим положением в клубе, сообщал Фабрицио Романо.

Но есть фактор, который может заставить Араухо задуматься над уходом из «Барселоны». По сведениям Mundo Deportivo, Рональд хочет увидеть, как «блауграна» будет развиваться в этом сезоне. Игрок чувствует себя очень хорошо в столице Каталонии, но хочет видеть развитие команды.

Если «Барса» не покажет положительной динамики в этой кампании, то летом уругваец может обратить внимание на «Баварию». Мюнхенцы способны предложить защитнику четкий проект и большие спортивные перспективы, утверждает Mundo Deportivo.

Как думаете, результаты «Барсы» в этом сезоне смогут убедить Араухо остаться в Каталонии?

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