📹Зидан рассказал, как мотивирует игроков. Для этого он ставит в пример другой вид спорта 🏎

Любовь к гонкам у француза проявилась давно.

В эфире британского телеканала Sky Sports Зинедин Зидан раскрыл способ мотивации игроков.

«Когда я общаюсь с футболистами, то часто привожу в пример «Формулу-1». Когда они меняют шины за три секунды, я не понимаю, как они это делают. Это меня сильно сбивает с толку. Так вот, когда хочешь что-то донести до игроков, то всегда можешь сказать: «Посмотрите на этих парней из «Формулы-1». Это топ уровень. Самый настоящий, лучше быть не может».

Экс-главный тренер «Мадрида» − давний поклонник «Формулы-1». Его нередко видели в паддоке на испанских этапах королевы автоспорта, также он посещал одно из самых престижных Гран-при − Монако.

В 2005 году его сфотографировали в компании Флавио Бриаторе, главы «Рено». Тогда Зидан играл за «королевский клуб» и нашел в мае свободное окно, чтобы присутствовать на гонке в Монако.

В 2007 году Зинедин Зидан получил по-настоящему царский подарок: несколько кругов в Ferrari FXX вместе с легендой Михаэлем Шумахером. «Это было сильное чувство. На самом деле, мне даже немного хотелось побыстрее выйти из машины. Но мне было очень приятно находиться рядом с Михаэлем Шумахером», − поделился впечатлениями от поездки француз.

В 2023 году француз вновь прибыл в княжество, но на этот раз уже в новом для себя статусе − посла бренда «Альпин». Это новое название для бывшей команды «Рено», которая теперь перешла в разряд поставщиков двигателей.