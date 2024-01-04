Мать Дани Алвеса начала атаку в социальных сетях на девушку, обвинившую футболиста в изнасиловании

Мать Дани Алвеса, Люсия, начала атаку в социальных сетях на предполагаемую жертву ее сына.

Мать бразильца раскрыла личность молодой девушки и показала несколько ее фотографий, утверждая, что жертва веселилась после предполагаемого изнасилования.

Люсия также утверждает, что жертва «хочет славы и денег».

Алвес, в свою очередь, пять раз менял показания в суде. Все факты дела, похоже, не в его пользу, и вполне вероятно, что 40-летний футболист будет приговорен к 9 годам тюремного заключения и выплате жертве 150 000 евро.

Дани Алвес был помещен под стражу до завершения судебного процесса. Решающий судебный процесс состоится в начале февраля.

Легенду «Барселоны» обвиняют в сексуальном насилии, которое предположительно произошло в ночном клубе столицы Каталонии 30 декабря 2022 года.