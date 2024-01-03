В 2011-м Ван Нистелрой разглядел в 18-летнем Соне будущуюю звезду. Просил присмотреться к нему через соцсети

В 2010-м, на закате карьеры, Руд ван Нистелрой заскочил в «Гамбург». Голландец забил 12 голов за 36 матчей, и явно понимал, что скоро придется уходить – сменят новички.

Одним из лучших молодых талантов в начале десятых был Сон Хын Мин, впоследствии наколотивший более 100 голов в АПЛ и взявший «Золотую бутсу». Ван Нистелрой уже в 2011-м понимал, что парень вырастет в большого игрока, поэтому написал в Твиттер:

«Мой одноклубник Сон хын мин, огромный талант! 18 лет. Присмотритесь к нему. Класс!»